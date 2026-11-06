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Franconomics 2026 : le capital humain guide la transformation technologique

Le Forum international Franconomics 2026 s’est ouvert le 5 novembre à Hanoï autour des enjeux du capital humain, de l’égalité et de la transformation sociale à l’ère numérique. Les échanges portent notamment sur les défis de l’intelligence artificielle et les moyens de garantir une transition inclusive.

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