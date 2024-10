Destableaux fait de fils

Souhaitant découvrir de nouveau créneaux artistiques et réaliser de très jolis objets de décoration modernes et minimalistes, Nguyên Thi Lan Huong s’est lancé dans le string art. Avec plus de huit ans d’expériences, cette jeune femme de 29 ans a pu réaliser quelque 800 œuvres.