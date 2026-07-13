Contempler près d’un siècle de créations artistiques consacrées au Temple de la Littérature

À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation de Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature) (1076-2026), l’exposition intitulée "Le Temple de la Littérature dans l’art" a officiellement ouvert ses portes au cœur de ce site classé vestige national spécial.