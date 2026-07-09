Gia Lai trace une nouvelle voie touristique

Des gongs traditionnels aux arts martiaux, en passant par les paysages des Hauts plateaux et du littoral, Gia Lai mise sur ses atouts culturels et naturels pour renforcer son attractivité à l'occasion de l'Année nationale du tourisme 2026. C'est le thème du numéro 28 de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam.