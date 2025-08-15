Basket : la France bat l’Espagne pour son premier gros test avant l’Euro

L’équipe de France masculine de basket-ball a battu l'Espagne (75-67) jeudi 14 août à Badalone pour son troisième match de préparation et son premier gros test à deux semaines du début de l’Euro-2025 (27 août-14 septembre).

Les hommes de Frédéric Fauthoux, toujours invaincus depuis qu’il a pris la succession de Vincent Collet après les JO-2024, retrouveront la Roja samedi soir à Bercy pour un avant-dernier match de préparation.

Les Bleus, qui n'avaient plus battus l'Espagne depuis 2014, mettent fin à une série de cinq revers consécutifs contre les champions d'Europe en titre, qu'ils avaient quittés il y a trois ans par une cruelle défaite en finale de l'Euro.

Après deux victoires inabouties contre des équipes inférieures (81-75 contre le Monténégro, 74-67 contre la Grande-Bretagne), les Bleus n'ont pas rougi face à leur rival historique, malgré une maladresse au tir (21/37 à deux points et surtout 5/29 à trois points), compensée par une discipline défensive (26 rebonds).

Dans une salle loin d'être pleine, la France a fait la course en tête tout au long de la rencontre hormis quelques instants en tout début de match (3-4). Après avoir mené jusqu'à 13 points en première mi-temps (43-35 à la pause), les Bleus ont eu un trou d'air, laissant l'Espagne revenir à deux petits points. Mais les Français, à l'image du capitaine Guerschon Yabusele (12 pts, 5 rebonds) et d'un très bon Sylvain Francisco (5 pts, 5 passes décisives), ont repris une marge suffisante pour s'imposer en Catalogne.

Le meneur de 27 ans, ménagé contre la Grande-Bretagne après être mal retombé sur une épaule contre le Monténégro, a probablement marqué des points en vue de la liste des 12 qui s'envoleront pour l'Euro en Pologne.

Après le match retour à Bercy, les vice-champions olympiques affronteront la Grèce à Athènes le 24 août avant de débuter le tour préliminaire de l’Euro à Katowice (Pologne) contre la Belgique quatre jours plus tard.

