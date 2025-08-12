Classement WTA : top 5 inchangé, Madison Keys gagne deux places

>> Tennis : Loïs Boisson en finale à Hambourg pour un premier titre WTA
|La Kazakhe Elena Rybakina lors de son match de simple de l'United Cup contre l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro, le 27 décembre 2024 à Perth, en Australie.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Dans le top 10 apparaît, au dixième rang, la Kazakstanaise Elena Rybakina, qui gagne deux places à la faveur de sa demi-finale à Montréal.
Mais les progressions les plus spectaculaires sont celles de la Japonaise Naomi Osaka qui, grâce à sa place de finaliste au Canada, passe du 49e au 25e rang, et surtout de la Canadienne Victoria Mboko, que le titre à Montréal fait bondir du 85e au 24e rang, juste devant Osaka.
Classement WTA au 28 juillet :
1. Aryna Sabalenka (BLR) 12.010 pts
2. Coco Gauff (USA) 7.669
3. Iga Swiatek (POL) 6.933
4. Jessica Pegula (USA) 5.488
5. Mirra Andreeva (RUS) 4.948
6. Madison Keys (USA) 4.579 (+2)
7. Zheng Qinwen (CHN) 4.553 (-1)
8. Amanda Anisimova (USA) 3.834 (-1)
9. Jasmine Paolini (ITA) 3.586
10. Elena Rybakina (KAZ) 3.283 (+2)
...
AFP/VNA/CVN