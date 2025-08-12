Classement WTA : top 5 inchangé, Madison Keys gagne deux places

L'Américaine Madison Keys, quart-de-finaliste du WTA 1000 de Montréal, passe de la huitième à la sixième place du nouveau classement WTA publié le 11 août et dont le Top 5 ne change pas par rapport à la semaine précédente, avec la Bélarusse Aryna Sabalenka toujours N o 1.

>> Tennis : Loïs Boisson en finale à Hambourg pour un premier titre WTA

>> Montréal/Toronto : Gauff et Zverev peinent mais passent en 8es

>> WTA : en tournée d'adieu, Caroline Garcia s'offre un 2e tour à Cincinnati

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le top 10 apparaît, au dixième rang, la Kazakstanaise Elena Rybakina, qui gagne deux places à la faveur de sa demi-finale à Montréal.

Mais les progressions les plus spectaculaires sont celles de la Japonaise Naomi Osaka qui, grâce à sa place de finaliste au Canada, passe du 49e au 25e rang, et surtout de la Canadienne Victoria Mboko, que le titre à Montréal fait bondir du 85e au 24e rang, juste devant Osaka.

Classement WTA au 28 juillet :

1. Aryna Sabalenka (BLR) 12.010 pts

2. Coco Gauff (USA) 7.669

3. Iga Swiatek (POL) 6.933

4. Jessica Pegula (USA) 5.488

5. Mirra Andreeva (RUS) 4.948

6. Madison Keys (USA) 4.579 (+2)

7. Zheng Qinwen (CHN) 4.553 (-1)

8. Amanda Anisimova (USA) 3.834 (-1)

9. Jasmine Paolini (ITA) 3.586

10. Elena Rybakina (KAZ) 3.283 (+2)

...

AFP/VNA/CVN