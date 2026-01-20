XIVᵉ Congrès national du Parti : un regard helvétique sur l'avenir du Vietnam

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam et membre du Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF), a partagé ses perspectives sur le développement du Vietnam et le renforcement des relations bilatérales.

Selon lui, le XIVᵉ Congrès intervient à un moment crucial, tant sur le plan national qu'international. Malgré les pressions exercées sur l'ordre coopératif mondial, les dirigeants vietnamiens ont fait preuve d'une capacité d'adaptation flexible et efficace en lançant des réformes importantes dans les domaines politique, économique, social et environnemental. L'ancien diplomate a estimé que ces réformes, étroitement liées au plan quinquennal du Parti, seront poursuivies, orientées et concrétisées lors du XIVᵉ Congrès.

Revenant sur le parcours de développement du Vietnam depuis le lancement de la politique du Renouveau (Dôi Moi) en 1986, et au regard de l’objectif de devenir un pays développé à l’horizon 2045, Ivo Sieber a estimé que le pays dispose des bases nécessaires pour franchir de nouvelles étapes importantes, malgré de nombreux défis. Il a souligné que la stabilité politique et les résultats déjà démontrés constituent une base solide pour des perspectives encore plus favorables.

Évoquant les relations entre le Vietnam et la Suisse, Ivo Sieber a rappelé l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1971 et de leur partenariat global en 2025. Selon Ivo Sieber, les relations bilatérales ont connu un développement positif dans de nombreux domaines ces dernières années, illustrées par la conclusion de partenariats, l’instauration de régimes d’exemption de visa, le passage à une nouvelle phase des accords de coopération économique, ainsi que par des échanges de visites bilatérales.

Dans un contexte marqué par les incertitudes provoquées par la politique tarifaire des États-Unis, l’accélération de la signature d’un Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et la Suisse - l’un des quatre membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) - revêt une importance accrue. Il estime que la conclusion rapide de cet accord constitue un domaine dans lequel la coopération bilatérale peut être encore renforcée.

Ivo Sieber a réaffirmé l'engagement du SVEF à soutenir la coopération bilatérale. Après le succès du premier forum organisé à Dà Nang en novembre 2025, l'organisation prévoit de maintenir une collaboration étroite avec les missions diplomatiques pour élargir les échanges au-delà de l'économie et de l'investissement.

La troisième édition annuelle du SVEF est prévue en juin 2026 à l’Université de Zurich, avant de se tenir également au Vietnam pour la deuxième fois, début novembre 2026 à Hanoï, à l’occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

