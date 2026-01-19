XIVᵉ Congrès national du Parti : Lai Châu et son ambition de développement vert, rapide et durable

Durant plus de deux décennies de développement, avec les périodes de réorganisation administrative, la province de Lai Châu a connu une métamorphose remarquable grâce à la solidarité de son système politique et de ses diverses ethnies. Ce dynamisme a façonné une nouvelle physionomie locale.

La Résolution du XVe Congrès de l’organisation du Parti de la province de Lai Châu, portant sur le mandat 2025-2030, a fixé l'objectif de propulser la localité vers un modèle de développement à la fois vert, rapide et durable. Cette ambition s’inscrit pleinement dans la volonté nationale de faire entrer le pays dans une phase de prospérité et de puissance accrue.

S’exprimant sur des orientations stratégiques, lors d’une interview accordée à la presse, Lê Minh Ngân, secrétaire du Comité provincial du Parti, a précisé que la détermination de la province à poursuivre une croissance verte reposait sur deux piliers fondamentaux suivants.

En premier lieu, il a souligné que l’organisation du Parti a su appliquer de manière créative les grandes directives nationales. Celles-ci incluent les orientations définies dans le projet de Document du XIVe Congrès national du Parti ainsi que les Résolutions stratégiques du Bureau politique, notamment la Résolution N°11-NQ/TW consacrée au développement socio-économique et à la sécurité dans la moyenne région et la région montagne du Nord d’ici 2030, vision 2045. Ce cadre politique constitue le fondement essentiel guidant les objectifs provinciaux dans les temps à venir.

En second lieu, Lê Minh Ngân a mis en avant l’importance des ressources internes et des atouts géopolitiques de Lai Châu. Partageant plus de 265 kilomètres de frontière avec la province chinoise du Yunnan, la localité bénéficie du poste-frontière international de Ma Lù Thàng et de plusieurs sentiers, favorisant ainsi l'essor de l'économie transfrontalière. Par ailleurs, l'abondance des ressources minérales et hydrauliques ; une vaste couverture forestière ; une agriculture de haute valeur, illustrée par la culture du ginseng, du thé, de la cannelle et du macadamia ; et l'identité culturelle unique de vingt groupes ethniques offrent des avantages pour développer les économies locales de manière verte et durable.

Afin de concrétiser ces ambitions, Lê Minh Ngân a indiqué que la Résolution provinciale identifiait trois percées stratégiques majeures. La première priorité concerne la modernisation des infrastructures de transport, de la logistique et des technologies de l'information, une étape jugée cruciale pour désenclaver la province et renforcer sa connectivité régionale. La deuxième percée repose sur le développement d'une agriculture commerciale et de plantes médicinales orientée vers l'économie verte. La troisième priorité est accordée à l'amélioration de la qualité des ressources humaines, ainsi qu'à la promotion de la science et de la transformation numérique.

En conclusion, le secrétaire du Comité provincial du Parti a affirmé que l’alignement sur les orientations du ressort central, conjugué à la valorisation des ressources locales, constitue une base solide pour bâtir un Lai Châu moderne. L'objectif ultime est de hisser la province au rang de localité au niveau de développement moyen au sein de la moyenne région et de la région montagne du Nord d'ici l’an 2030.

VNA/CVN