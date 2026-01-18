XIVᵉ Congrès national du Parti : Hanoï en ordre de marche

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti, Hanoï se mobilise pleinement. Décorations urbaines, propreté environnementale et dispositifs de sécurité renforcés traduisent l’engagement des autorités et des habitants à accueillir, dans la solennité et la confiance, ce grand rendez-vous politique du pays.

>> XIVe Congrès du Parti : pensée stratégique et aspiration au développement

>> Le VIIIe Congrès du PCV : promotion de l'industrialisation et de la modernisation du pays

>> Hanoï : exercice de simulation pour l'escorte des délégations au XIVe Congrès du Parti

>> Le secteur de la santé de Hanoï se mobilise pour une sécurité sanitaire absolue

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Au début de l’année 2026, la capitale Hanoï revêt une apparence éclatante, prête à accueillir le XIVᵉ Congrès national des délégués du Parti, événement politique d’une importance capitale pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée. Une atmosphère de joie et de confiance se diffuse dans les rues, reflétant l’aspiration à conduire le pays vers une nouvelle ère de développement, une ère d’essor et d’affirmation de la nation.

Depuis la fin du mois de décembre 2025, Hanoï a déployé de manière coordonnée des actions de décoration et d’embellissement urbain dans de nombreuses zones stratégiques. Les rues de la capitale se parent du rouge des drapeaux du Parti et de la Nation, ainsi que d’un vaste dispositif de panneaux et d’affiches célébrant le XIVᵉ Congrès. Selon le Centre de gestion des infrastructures techniques de Hanoï (Service municipal de la Construction), la décoration florale, les espaces verts et les installations paysagères sont maintenus du 20 décembre 2025 jusqu’au-delà du Têt du Nouvel An lunaire (Binh Ngo 2026), notamment autour du Centre politique de Ba Dinh, du Centre national des congrès et des principaux axes routiers.

Une capitale aux couleurs du Congrès

Parallèlement aux secteurs de la place Ba Dinh et du Centre national des congrès - où se tiendront les sessions -, des sites emblématiques tels que le lac Hoàn Kiêm et les axes d’entrée de la ville font l’objet d’une mobilisation active. Le Service de la culture et des sports de Hanoï a publié un plan d’organisation des activités de propagande visuelle et des manifestations artistiques, en lien avec les célébrations du Nouvel An civil et du Têt.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

À l’échelle locale, les quartiers et communes ont installé près de 1.800 ensembles de panneaux et environ 17.000 banderoles, célébrant également le 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti. Cette préparation minutieuse témoigne de la confiance des habitants. De nombreux foyers ont spontanément hissé les couleurs nationales et participé à l’embellissement des rues, contribuant à une image urbaine soignée et hautement symbolique.

Parallèlement aux travaux de décoration, la propreté environnementale est considérée comme une mission politique essentielle. La Société à responsabilité limitée à membre unique de l’environnement urbain de Hanoï (Urenco Hanoï) a mobilisé l’ensemble de son personnel afin d’assurer, 24 heures sur 24, la propreté des zones clés, en particulier autour du Centre national des congrès. Les principaux axes routiers font l’objet d’un renforcement du balayage mécanisé, du lavage des chaussées et de la collecte rapide des déchets, sans laisser de dépôts résiduels.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyên Manh Quyên, a souligné que garantir un environnement propre et agréable au service du Congrès constitue une responsabilité majeure, alors que tout le pays et la communauté internationale ont les yeux tournés vers la capitale. Les services et autorités locales ont ainsi été appelés à agir de manière proactive, précoce et coordonnée.

De nombreuses localités, telles que Tây Hô, Son Tây ou Dông Da, ont lancé des campagnes d’émulation intensive visant à assurer l’ordre urbain, l’hygiène environnementale et la sécurité alimentaire. Les forces compétentes ont renforcé la répression des infractions au code de la route et des occupations illégales de la chaussée et des trottoirs, tout en mobilisant la population pour l’embellissement urbain, le pavoisement national et l’amélioration de l’éclairage public sur les grands axes et autour des sites patrimoniaux.

Sécurité et mobilisation générale

Par ailleurs, la garantie de la sécurité politique et de l’ordre public est identifiée par la Police municipale de Hanoï comme une mission d’une importance capitale, avec pour objectif d’assurer une sécurité absolue avant, pendant et après le XIVᵉ Congrès. Un plan d’ensemble mobilise les moyens techniques les plus modernes, conformément aux directives du ministère de la Sécurité publique.

Photo : Hùng Manh/VNA/CVN

Les unités se concentrent sur la sécurité routière, la prévention de la criminalité, la gestion des résidents, la sécurité incendie, ainsi que la protection de l’espace numérique. Toute tentative d’exploitation des technologies ou de l’intelligence artificielle à des fins de désinformation est fermement combattue. Le mot d’ordre demeure de maintenir un niveau de sécurité maximal sans perturber la vie quotidienne des citoyens.

Le lieutenant-général Nguyên Thanh Tùng, directeur de la Police municipale de Hanoï, a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité générale selon le principe : "à l’extérieur, la normalité ; à l’intérieur, la rigueur". Dans les rues de la capitale, la coordination étroite entre les différentes forces - de la régulation du trafic à l’escorte officielle, en passant par les dispositifs de réponse aux situations complexes - a permis de mettre en place un système de sécurité à plusieurs niveaux.

Lors de la cérémonie de lancement et des exercices de simulation des dispositifs de sécurité du XIVᵉ Congrès, les représentants de la Police de Hanoï ont réaffirmé leur détermination à mener à bien leur mission, à la hauteur de la tradition héroïque du corps et de la confiance placée en eux par le Parti, l’État et le peuple.

Grâce à une préparation globale, rigoureuse et coordonnée, Hanoï est désormais prête pour le grand rendez-vous du pays, contribuant ainsi au succès commun du XIVᵉ Congrès national des délégués du Parti.

Xuân Hoàng/CVN