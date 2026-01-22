XIVᵉ Congrès national du Parti : faire de la culture une ressource endogène essentielle

La Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, adoptée à la veille du XIVᵉ Congrès national du Parti, traduit la détermination politique du Parti à faire de la culture un socle solide, une ressource endogène essentielle et un moteur majeur d’un développement rapide et durable du pays.

Selon de nombreux chercheurs, la principale nouveauté de la Résolution N°80-NQ/TW par rapport aux documents antérieurs réside dans le fait que la culture n’est plus seulement considérée comme un objectif ou comme le fondement spirituel de la société, mais aussi comme une ressource endogène et une force douce au service du développement national.

Le rapport du Comité central du Parti (XIIIᵉ mandat) sur les documents soumis au XIVᵉ Congrès, présenté par le secrétaire général Tô Lâm, précise huit axes majeurs mettant en œuvre les décisions stratégiques. Le quatrième axe affirme clairement : " La culture et l’être humain : fondement spirituel de la société, force endogène, ressource et moteur du développement national".

Il s’agit d’une base importante pour orienter le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle phase, tout en posant l’exigence d’un renouveau profond des mentalités, des méthodes d’action et des mécanismes de mise en œuvre afin d’éveiller et de valoriser pleinement la force de la culture et de l’homme vietnamiens.

Selon le Professeur associé et Docteur Bùi Hoài Son, membre à temps plein de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, ce contenu confirme que le développement durable doit avant tout reposer sur l’être humain et la culture, à travers la construction d’un système de valeurs nationales, de valeurs culturelles et de normes de l’homme vietnamien répondant aux exigences de l’époque.

Pour le professeur associé et docteur Bùi Hoài Son, la culture n’est aujourd’hui plus seulement une mémoire ou une identité, mais un véritable atout stratégique. Dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations, la culture constitue précisément un facteur capable de créer une compétitivité de long terme, de façonner le système de valeurs sociales et de nourrir la personnalité humaine, acteur central de tout processus de développement. Le fait d’ériger la culture en l’un des quatre "piliers" - aux côtés de l’économie, de la politique et de l’environnement - témoigne de la vision stratégique du Parti. En particulier, la culture contribue à un développement économique en profondeur et permet au pays de ne pas être "déstabilisé" face aux fluctuations de la mondialisation.

Le rapport présenté lors de la séance d’ouverture du XIVᵉ Congrès place la culture au cœur de l’architecture du développement national en tant que pilier fondamental.

Selon Nguyên Dinh Chinh, président de l'Association de la culture folklore de Hai Phong, la culture, bien qu’appartenant au domaine de la vie spirituelle et à la superstructure de la société, exerce une influence majeure sur le développement socio-économique et sur la construction de la vie politique nationale.

"À l’ère du numérique, la construction d’un système de valeurs numériques intégrant technologies, plateformes et contenus imprégnés de l’identité vietnamienne constitue une mission stratégique. À défaut de maîtriser l’espace numérique par des produits culturels nationaux, la force douce du pays deviendra dépendante", a-t-il souligné.

