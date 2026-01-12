XIVᵉ Congrès national du Parti : examen des préparatifs pour le transport des délégués

Le 12 janvier, une délégation conduite par le général de corps d'armée Lê Huy Vinh, vice-ministre de la Défense, est allé examiner les préparatifs concernant les activités de transport des délégués au XIVᵉ Congrès national du Parti, à la Brigade 971, sous l'égide du Département des véhicules motorisés et des transports du Département général de la logistique et des services techniques.

>> Séance d’information sur le XIVᵉ Congrès national du Parti à l’intention des missions diplomatiques

>> Le permanent du Secrétariat préside une réunion sur les préparatifs du XIVᵉ Congrès du Parti

Photo : VNA/CVN

Après un exposé du Département général et une visite sur place d'une session de formation des conducteurs, le général de corps d'armée Lê Huy Vinh, a souligné l'importance historique et exceptionnelle de ce Congrès.

Il a déclaré que la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense considèrent le transport sécurisé des délégués comme une mission politique essentielle qui exige un leadership fort, une planification rigoureuse et une mise en œuvre sans faille. Il a ajouté que cette mission représente à la fois une lourde responsabilité et un grand honneur pour l'ensemble des forces armées, et plus particulièrement pour les personnels de la logistique, les techniciens et les unités de transport militaire.

Afin de garantir une préparation optimale et le succès de la mission, il a exhorté les services et unités compétents du ministère à maintenir une étroite coordination avec le sous-comité d'organisation du Congrès, le Bureau du Comité central du Parti et les autres instances concernées. Il a insisté sur la nécessité de suivre de près la situation afin de conseiller en temps opportun la Commission militaire centrale et le ministère, tout en veillant à ce que le transport des délégués se déroule comme prévu, dans le respect des normes de sécurité les plus strictes.

Le Département de la protection de la sécurité militaire renforce la coordination afin d’assurer la fiabilité politique des forces mobilisées et de renforcer la sensibilisation des officiers et soldats aux exigences de sécurité et de vigilance.

Il a également exhorté le Département général de la logistique et des services techniques à continuer d'inciter les agences subordonnées à collaborer étroitement avec les unités concernées pour la préparation du personnel et des véhicules, à fournir un soutien logistique et technique complet aux forces participantes et à intensifier les inspections et les contrôles.

VNA/CVN