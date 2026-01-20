XIVᵉ Congrès national du Parti : des décisions stratégiques pour l’avenir de la nation

>> Ouverture solennelle du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam

>> Discours d’ouverture du XIVe Congrès national du Parti

>> XIVᵉ Congrès national du Parti : bâtir une classe ouvrière moderne et forte dans une nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le membre du Bureau politique et président de la République, Luong Cuong, a souligné que le XIVᵉ Congrès du Parti constituait un événement politique majeur et un tournant historique pour le pays, à l’approche du 100ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2030). Il concentre la volonté, les aspirations et la détermination de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à affirmer l’autonomie stratégique, la résilience et la confiance en soi, et à faire entrer le pays dans une nouvelle ère, au service d’un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche, puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument vers le socialisme.

Selon le dirigeant, le Congrès se tient dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, par l’intensification de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, ainsi que par l’aggravation des défis de sécurité non traditionnels, notamment le changement climatique et les pandémies. La quatrième révolution industrielle, en particulier l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, des technologies numériques et quantiques, les nouvelles technologies…, transforme en profondeur tous les aspects de la vie socio-économique, imposant des exigences pressantes en matière de nouveaux modèles de croissance et de développement, d’amélioration de la productivité du travail, de la qualité de la production et de la compétitivité nationale, ainsi que de gestion du développement social, de défense et de sécurité nationales et de renforcement des relations extérieures.

Après quarante années de mise en œuvre de la politique de Dôi moi (Renouveau), le pays a enregistré des réalisations majeures, globales et de portée historique, améliorant sans cesse les conditions de vie de la population et contribuant à son bonheur, tout en rehaussant le positionnement et le prestige du Vietnam sur la scène internationale. Cependant, le pays demeure confronté à de nombreux défis, insuffisances et faiblesses : une croissance encore inférieure à son potentiel et insuffisamment durable ; une productivité du travail qui reste modeste ; une compétitivité économique limitée ; des conditions de vie encore difficiles pour une partie de la population ; ainsi que les impacts de plus en plus complexes et les séquelles croissantes liés aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles, aux pandémies, aux cybermenaces…

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le président a insisté sur la mission historique d’une ampleur exceptionnelle du XIVᵉ Congrès du Parti. Le Congrès ne se limite pas à définir les objectifs et les orientations de la mandature 2026-2030, mais décide également de questions d’importance stratégique déterminantes pour l’avenir et le destin de la Nation dans les décennies à venir. Il s’agit de continuer à susciter avec force l’aspiration au développement, la fierté nationale, l’esprit d’autonomie et de résilience ; de libérer pleinement toutes les ressources et tous les moteurs du développement ; de promouvoir la force du Peuple et celle de la grande union nationale en synergie avec les dynamiques de notre temps ; d’accélérer de manière globale et coordonnée l’œuvre de Renouveau ; de construire et défendre la Patrie ; afin de réaliser avec succès l’objectif d’édifier un pays puissant, capable de se tenir aux côtés des grandes puissances des cinq continents, conformément au vœu cher du Président Hô Chi Minh et à l’aspiration de toute la nation.

Le XIVᵉ Congrès du Parti est le Congrès qui ouvre une nouvelle ère de développement de la Nation, placé sous le mot d’ordre : "Solidarité - Démocratie -Discipline - Percée - Développement". Il exprime la fermeté, la détermination résolue et l’esprit de grande union nationale de tout le peuple, au service de l’objectif de bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, progressant résolument vers le socialisme.

Luong Cuong a enfin appelé les délégués à faire preuve du plus haut sens des responsabilités, à mobiliser pleinement leur sagesse et leur dévouement, à promouvoir l’esprit d’unité et de démocratie, et à mener des discussions approfondies, contribuant ainsi de manière importante aux succès du Congrès.

VNA/CVN