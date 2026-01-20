XIVᵉ Congrès national du Parti : bâtir une classe ouvrière moderne et forte dans une nouvelle ère

Dans le contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement exigeant une croissance de meilleure qualité, fondée sur l’innovation et une intégration internationale approfondie, la classe ouvrière vietnamienne continue d’affirmer son rôle central et pionnier.

À l’occasion du XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Dinh Khang, membre du Comité central du Parti, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, secrétaire du Comité du Parti et président de la Confédération générale du travail du Vietnam, a partagé ses analyses sur la mission historique, la place et le rôle de la classe ouvrière dans cette nouvelle période.

Depuis sa création, et plus particulièrement au cours des quarante dernières années du Renouveau, la classe ouvrière vietnamienne a toujours affirmé sa mission historique, son rôle et sa position de classe dirigeante de la révolution, par l'intermédiaire de son avant-garde, le PCV. À l'ère de l'industrialisation, de la modernisation et de l'intégration internationale, elle demeure la force essentielle du maintien et du développement de la production, créant l’essentiel des richesses matérielles et contribuant de manière significative au budget de l’État.

Les données statistiques montrent qu’environ 39% de la population et plus de 73% de la main-d’œuvre sociale travaillent aujourd’hui dans les secteurs de l’industrie, de la construction et des services. Le niveau de qualification des travailleurs s’est progressivement amélioré, avec une hausse notable du taux de main-d’œuvre formée, en particulier parmi les jeunes ouvriers capables de maîtriser les sciences et technologies modernes, témoignant d’un nouvel élan de la classe ouvrière à l’ère numérique.

Parallèlement, les conditions de vie matérielles et spirituelles des travailleurs se sont améliorées. Les relations professionnelles évoluent de manière harmonieuse et stable, et le nombre de conflits ainsi que d’arrêts de travail collectifs a fortement reculé

En tant que principale organisation représentative des travailleurs, la Confédération générale du travail du Vietnam a mis en œuvre de nombreuses solutions pour contribuer à la construction d’une classe ouvrière moderne et puissante. Elle a renforcé l’éducation politique, juridique et idéologique, tout en renouvelant les méthodes de communication grâce aux technologies numériques. Les activités de conseil et d’assistance juridique ont permis d’améliorer la conscience juridique et la capacité des travailleurs à défendre leurs droits légitimes.

L’organisation syndicale participe également activement à la formation et à l’amélioration des compétences professionnelles, en encourageant l’apprentissage tout au long de la vie. Les mouvements d’émulation patriotique, notamment "Travail efficace, travail créatif", ont stimulé l’innovation, générant des millions d’initiatives et des bénéfices économiques considérables, tout en valorisant davantage les travailleurs directement engagés dans la production.

Par ailleurs, le syndicat a affirmé son rôle de protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs, en contribuant à l’élaboration des politiques salariales, au dialogue social et à la négociation collective. De nombreux programmes sociaux, tels que "La Maison solidaire" pour les syndicalistes, "Têt solidaire" ou "Mois des travailleurs", ont constitué un soutien concret pour des millions de travailleurs.

Cependant, Nguyên Dinh Khang a souligné plusieurs défis majeurs, notamment l’insuffisance de main-d’œuvre hautement qualifiée, les limites persistantes en matière de salaires et de protection sociale, ainsi que les difficultés rencontrées par l’activité syndicale dans les entreprises privées et à capitaux étrangers.

Face à ces enjeux, la Confédération générale du travail du Vietnam propose d’élaborer une stratégie globale de développement de la classe ouvrière, étroitement liée aux stratégies de développement socio-économique, d’assurer une répartition harmonieuse des bénéfices entre les travailleurs, les employeurs et la société, d’améliorer la qualité de vie des travailleurs, de renforcer la recherche théorique et pratique, et d'innover et de consolider le leadership du Parti dans la construction d’une classe ouvrière moderne et forte.

Forte de sa confiance dans la direction du Parti et dans le succès du XIVᵉ Congrès, la classe ouvrière vietnamienne est déterminée à poursuivre ses efforts, à faire preuve d’initiative et de créativité, et à contribuer activement à la réalisation de l’aspiration à un Vietnam prospère et heureux.

