XIVᵉ Congrès du PCV : le Canada mise sur un partenariat renforcé avec le Vietnam

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’ambassadeur du Canada, Jim Nickel, a accordé une interview au Courrier du Vietnam pour évoquer les perspectives de coopération bilatérale après cet événement politique majeur.

>> XIVe Congrès du Parti : pensée stratégique et aspiration au développement

>> Le XIVe Congrès national du Parti définira l'avenir du Vietnam

>> XIVe Congrès du Parti : la diplomatie parlementaire à l'ère de l'essor national

Photo : baoquocte.vn

Qu'attendez-vous du prochain Congrès national du Parti communiste du Vietnam ?

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du PCV, je souhaite adresser mes vœux les plus sincères de succès et de productivité. Je suis honoré d’être présent au Vietnam à ce moment particulièrement important pour la gouvernance du pays.

Nous espérons que le Congrès et les dirigeants vietnamiens poursuivront la dynamique positive engagée en matière de réformes administratives, d’innovation, de croissance économique et d’intégration internationale. Je suis convaincu que nos deux pays continueront de coopérer au bénéfice de leurs populations, en mettant l’accent sur des enjeux essentiels tels que la promotion du multilatéralisme, le commerce fondé sur des règles et le respect du droit international.

Cet événement constitue une occasion unique de consolider ce tournant et de renforcer les acquis de notre coopération au profit des citoyens et des entreprises des deux pays. Nous partageons des intérêts et des priorités communes sur des sujets majeurs : l’énergie - qu’il s’agisse de sécurité énergétique ou de transition énergétique -, la lutte contre les changements climatiques, tant en matière d’atténuation que d’adaptation, ainsi que l’objectif commun de bâtir une prospérité économique partagée.

Photo : VNA/CVN

Comment envisagez-vous la coopération entre nos deux pays après le Congrès ?

Je suis convaincu qu’à l’issue du prochain Congrès national du Parti, et à la lumière des nouvelles orientations stratégiques du Vietnam pour les cinq prochaines années, s’ouvrira une opportunité majeure pour approfondir la coopération solide entre le Vietnam et le Canada. Celle-ci sera axée sur la prospérité, la croissance économique, la résilience face aux changements climatiques et la contribution à un monde plus pacifique et stable - des objectifs que nous pouvons atteindre ensemble.

Nos deux pays partagent de nombreux intérêts communs. L’énergie occupe une place centrale : moteur essentiel de la croissance, elle offre des perspectives de coopération étroite en matière de sécurité énergétique, d’approvisionnement et de transition vers une énergie propre et verte.

La lutte contre les changements climatiques constitue également un domaine prioritaire, notamment dans l’agriculture, les infrastructures et les moyens de subsistance. Il est indispensable de s’adapter à ces évolutions tout en en atténuant les effets.

Enfin, le commerce, l’innovation et l’investissement, avec un accent particulier sur la science et la technologie, permettront de garantir des perspectives de croissance durables pour nos populations et nos entreprises. L’ensemble de ces efforts contribuera à bâtir un Vietnam et un Canada plus forts.

Propos recueillis par Nguyên Tùng/CVN