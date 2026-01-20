icon search
XIVᵉ Congrès du PCV : atmosphère animée et enthousiaste avant la cérémonie d’ouverture

Le matin du 20 janvier 2026, les délégués sont arrivés en grand nombre pour assister à l’ouverture du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, au Centre national des conférences à Hanoï.

Au Centre national des congrès à Hanoï, 1.586 délégués, représentant les plus de 5,6 millions de membres du Parti à travers le pays, se réunissent. 
Photo : VNA/CVN
Le président Luong Cuong (1er plan, à droite) et des délégués arrivent à la séance d'ouverture, le 20 janvier. 
Photo : VNA/CVN
Délégués étrangers venus assister au Congrès.
Photo : VNA/CVN
Placé sous la devise "Unité - Démocratie - Discipline - Percées - Développement", le XIVᵉ Congrès définira les orientations pour les prochaines années. 
Photos : VNA/CVN

VNA/CVN

