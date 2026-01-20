XIVᵉ Congrès du PCV : atmosphère animée et enthousiaste avant la cérémonie d’ouverture

>> XIVᵉ Congrès national du Parti : Hanoï en ordre de marche
|Au Centre national des congrès à Hanoï, 1.586 délégués, représentant les plus de 5,6 millions de membres du Parti à travers le pays, se réunissent.
|Photo : VNA/CVN
|Le président Luong Cuong (1er plan, à droite) et des délégués arrivent à la séance d'ouverture, le 20 janvier.
|Photo : VNA/CVN
|Délégués étrangers venus assister au Congrès.
|Photo : VNA/CVN
|Placé sous la devise "Unité - Démocratie - Discipline - Percées - Développement", le XIVᵉ Congrès définira les orientations pour les prochaines années.
|Photos : VNA/CVN
VNA/CVN