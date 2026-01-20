XIVᵉ Congrès du Parti : un tremplin pour faire du Vietnam une puissance intermédiaire

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) constitue un tournant majeur et un véritable tremplin sur la voie permettant au Vietnam de s’affirmer comme une puissance intermédiaire, a affirmé le D r . Ruvislei González Saez, chercheur principal au Centre cubain de recherches sur la politique internationale (CIPI), lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à La Havane, à Cuba.

Selon le Dr. Ruvislei, également vice-président de l’Association d’amitié Cuba - Vietnam, les décisions qui seront adoptées lors du XIVᵉ Congrès, revêtent une importance déterminante pour l’avenir du pays et pour la réalisation des objectifs fixés à l’horizon 2030 et 2045.

Il a souligné que certaines stratégies sur le niveau de développement des infrastructures posent aujourd’hui des défis majeurs, exigeant des efforts soutenus et une croissance économique élevée. Pour y parvenir, le Vietnam doit concentrer ses ressources et articuler ses politiques intérieures avec une diplomatie populaire habile, afin de renforcer davantage ses relations internationales, de préserver la stabilité et de créer des conditions favorables à une croissance durable et ininterrompue

Le Dr. Ruvislei a estimé que le PCV demeure le moteur central des transformations nationales. Le XIVᵉ Congrès élira une nouvelle équipe dirigeante appelée à conduire le pays jusqu’en 2031, en garantissant la succession et la continuité au sein de l’appareil de direction. Il s’agira d’un nouveau point de départ pour une nouvelle phase de développement, spécifiquement conçue au bénéfice des générations futures, tant à l’intérieur du pays que pour les Vietnamiens étudiant et travaillant à l’étranger.

Évaluant les avancées réalisées ces cinq dernières années dans la construction et le perfectionnement des institutions ainsi que dans la lutte anticorruption du PCV, le Dr. Ruvislei a souligné que cette action continue et résolue est essentielle pour assurer la stabilité à long terme et renforcer la confiance du peuple dans le rôle dirigeant du Parti.

Il a également estimé que la période 2020-2025 a renforcé l’efficacité de la politique étrangère souple du Vietnam. En coopérant avec les grandes puissances tout en maintenant une position équilibrée, le pays a consolidé ses partenariats stratégiques globaux avec ses partenaires traditionnels et régionaux. Face aux défis mondiaux, une diplomatie centrée sur l’intérêt national, évitant la confrontation et favorisant la coopération, a permis au Vietnam de s’affirmer comme un membre actif des Nations unies et de l’ASEAN.

Dans un contexte mondial marqué par d’importants défis politiques, économiques et sécuritaires, la paix constitue un facteur essentiel pour atteindre les objectifs de croissance et de développement nationaux. Le Vietnam a mis en œuvre avec succès une politique étrangère fondée sur l’amitié avec l’ensemble des pays, créant ainsi un environnement favorable à l’attraction des investissements étrangers au service du développement.

