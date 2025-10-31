XIVᵉ Congrès du Parti : Quang Ninh collecte d’avis sur le développement agricole durable

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti, la province de Quang Ninh organise activement la collecte d’avis sur les projets de documents qui y seront soumis. Ces avis portent notamment sur des mesures stratégiques et innovantes en faveur du triangle "agriculture - agriculteur - zone rurale", dans le but de bâtir une agriculture moderne, écologique, verte et durable.

Une proposition novatrice formulée par plusieurs agriculteurs du quartier de Mong Cai 2 concerne la création d’une agence indépendante spécialisée, fonctionnant comme un "cabinet de conseil" pour les agriculteurs et les coopératives. Cette entité fournirait des conseils juridiques, scientifiques et techniques applicables à la production et au commerce, ainsi que des orientations en matière de semences et d’élevage.

D’autres avis appellent à une plus grande uniformité dans la mise en œuvre des politiques d’accumulation des terres et de conversion des affectations agricoles. Des membres du Parti et des responsables locaux ont insisté sur la nécessité de préserver les terres rizicoles afin de garantir la sécurité alimentaire nationale.

Ils ont également proposé une conversion flexible des terres agricoles non rizicoles enclavées en zones résidentielles ou d’activités communautaires, afin de diversifier les moyens de subsistance des populations locales.

La vice-présidente de l’Association des agriculteurs de Quang Ninh, Lê Phuong Thao, a souligné le rôle stratégique de l’agriculture, des agriculteurs et des zones rurales dans le développement durable du pays.

Les avis recueillis mettent l’accent sur la nécessité de développer une agriculture écologique, à haute technologie, numérique et verte, afin d’accroître la productivité, améliorer la qualité des produits agricoles et protéger l’environnement.

Les recommandations portent également sur le développement du modèle de nouvelle ruralité avancée, accompagné de politiques de soutien aux prix pour les produits agricoles.

