XIVᵉ Congrès du Parti : consolider les forces internes et renforcer la position du Vietnam

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le docteur Ung Quôc Hung, ingénieur en chef chez le groupe français Setec Nucléaire et vice-président du Réseau des experts vietnamiens en énergie nucléaire à l’étranger (VietNuc), a estimé que l’exigence clé pour le Vietnam dans la nouvelle phase de développement est de continuer à valoriser les acquis majeurs de quarante années de Renouveau, tout en opérant une transition résolue vers un modèle de développement durable fondé sur la science et la technologie, le renforcement de l’autonomie stratégique et la promotion de la transition verte.

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, le docteur Ung Quôc Hung, a souligné que le XIVᵉ Congrès se tient dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et complexes, avec l’intensification de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, la crise énergétique et les défis croissants liés au changement climatique et aux menaces de sécurité non traditionnelles.

Revenant sur le parcours de développement du pays, le docteur Ung Quôc Hung a mis en avant le rôle fondamental du VIᵉ Congrès national du Parti en 1986, marquant le lancement du Renouveau et la transition d’une économie planifiée centralisée vers une économie de marché à orientation socialiste. Cette orientation a créé des bases solides pour l’ouverture, l’intégration internationale et le développement économique du Vietnam, avec des jalons importants tels que l’adhésion à l’ASEAN en 1995 et à l’Organisation mondiale du commerce en 2007.

Concernant le XIVᵉ Congrès du Parti, le docteur Ung Quôc Hung a estimé que les orientations stratégiques doivent continuer à hériter des acquis obtenus tout en mettant davantage l’accent sur le développement durable, fondé sur la science et la technologie, la transition verte et le renforcement de l’autonomie stratégique. Parmi les attentes majeures figurent la construction d’une équipe dirigeante intègre et solide, le renouvellement du modèle de croissance afin d’améliorer la compétitivité et l’innovation, la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de neutralité carbone conformément aux engagements internationaux, ainsi que le renforcement des réformes institutionnelles et l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance nationale.

Du point de vue de la communauté vietnamienne à l’étranger, il a affirmé que les Vietnamiens d’outre-mer constituent aujourd’hui une ressource précieuse, disposant de compétences, d’expériences et de réseaux internationaux, et nourrissent un fort désir de contribuer au développement du pays. Selon lui, le renforcement continu des capacités nationales du Vietnam crée un environnement de plus en plus favorable à une participation concrète et durable des Vietnamiens d’outre-mer et des experts internationaux, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de coopération stratégique dans des domaines clés tels que la transition énergétique, les énergies renouvelables, le nucléaire civil et les hautes technologies

