XIVᵉ Congrès du Parti : confiance internationale et attentes élevées

Les représentants diplomatiques accrédités au Vietnam ont salué les acquis du pays au cours de la période issue du précédent Congrès national du Parti, ainsi que durant les quatre décennies de Renouveau (Dôi moi). Ils ont exprimé leur confiance et leurs attentes quant aux orientations stratégiques qui seront définies lors du XIVᵉ Congrès, appelé à marquer une étape décisive du développement national et à renforcer le rayonnement international du Vietnam.

Phuong Nga/CVN