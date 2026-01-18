icon search
mask
Podcast / Le Vietnam aux multiples couleurs
XIVᵉ Congrès du Parti : confiance internationale et attentes élevées

Du 19 au 25 janvier à Hanoï, le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) retient l'attention de la communauté internationale.

XIVᵉ Congrès du Parti : confiance internationale et attentes élevées.

Les représentants diplomatiques accrédités au Vietnam ont salué les acquis du pays au cours de la période issue du précédent Congrès national du Parti, ainsi que durant les quatre décennies de Renouveau (Dôi moi). Ils ont exprimé leur confiance et leurs attentes quant aux orientations stratégiques qui seront définies lors du XIVᵉ Congrès, appelé à marquer une étape décisive du développement national et à renforcer le rayonnement international du Vietnam.

Phuong Nga/CVN

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top