XIVᵉ Congrès : dix missions pour renforcer le Parti

Lors d'une conférence nationale tenue le 7 février, Lê Minh Hung, membre du Politburo, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, a présenté un rapport dressant le bilan de l’édification du Parti au cours du XIIIᵉ mandat, ainsi que les résultats de 15 années d’application des Statuts du Parti entre 2011 et 2025.

Une conférence nationale sous format hybride, consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, s’est tenue le 7 février à Hanoï.

Organisé par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central, l’événement a été marqué par l’intervention de Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission d’organisation du Comité central. Celui-ci a présenté un rapport dressant le bilan de l’édification du Parti au cours du XIIIᵉ mandat, ainsi que les résultats de 15 années d’application des Statuts du Parti entre 2011 et 2025. Le rapport a également défini les orientations, les missions et les solutions structurelles visant à renforcer l’organisation du Parti et à appliquer les Statuts durant le XIVᵉ mandat.

Le Minh Hung a souligné que durant le XIIIe mandat, l’édification du Parti a occupé une place "charnière", étant déployée de manière rigoureuse et globale selon le principe d’une combinaison étroite entre la construction positive et le combat. Les avancées obtenues, notamment la révolution dans le renouvellement et la rationalisation de l’appareil organisationnel, ont instauré des bases solides permettant au pays d’entrer dans une nouvelle ère de développement.

Pour le XIVᵉ mandat, l’objectif central réaffirmé est de renforcer l’édification, la rectification et l’auto-renouvellement du Parti, afin que celui-ci incarne pleinement "la moralité et la civilisation". À cette fin, le Congrès a validé trois groupes de solutions stratégiques majeures : l’amélioration de la capacité d’auto-renouvellement et d’auto-perfectionnement pour accroître l’efficacité de la direction du Parti ; la construction d’un système politique rationalisé, adapté aux exigences, aux tâches de développement national dans la nouvelle période ; et le renforcement de la discipline et de l’ordre, l’accélération de la décentralisation, ainsi qu’un contrôle strict et efficace de l’exercice du pouvoir.

Conformément aux directives du secrétaire général Tô Lâm, chaque comité du Parti, chaque organisation du Parti, chaque membre du Parti, chaque organisme et chaque unité, et les responsables de tous niveaux, sont appelés à une mutation profonde de leurs méthodes de travail afin de passer d’une "prise de conscience juste" à une "mise en œuvre efficace", et transformer la "haute détermination" en "résultats concrets".

Les premiers groupes de missions portent sur le renforcement de l’édification du Parti sur les plans politique, idéologique et éthique. Un quatrième groupe de missions met l’accent sur la mobilisation des masses, visant à consolider et à approfondir les liens étroits entre le Parti et le peuple, en s’appuyant sur le peuple pour édifier le Parti. Les groupes de missions suivants concernent la construction de l’appareil politique, le renforcement des organisations de base et l’amélioration de la qualité des membres du Parti, ainsi qu’une réforme approfondie de la gestion des cadres. Enfin, une attention particulière est accordée à l’intensification du contrôle, de la supervision et de la discipline, à la poursuite résolue de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs, ainsi qu’à la modernisation des méthodes de direction et d’exercice du pouvoir.

Évoquant le bilan de quinze années d’application des Statuts du Parti, Lê Minh Hung a estimé que les dispositions en vigueur ont, dans l’ensemble, répondu aux exigences de la réalité, constituant un socle essentiel pour la solidarité, l’unité et la direction globale et absolue du Parti sur l’État et la société. Toutefois, dans la perspective du 100ᵉ anniversaire de la fondation du Parti, le XIVᵉ Congrès prévoit des ajustements importants des Statuts, qui seront soumis au XVᵉ Congrès.

À court terme, la Commission d’organisation du Comité central a été chargée d’identifier les lacunes existantes afin de proposer, dès 2026, des révisions à caractère opérationnel. Les organes centraux et locaux sont invités à soumettre leurs contributions avant la mi-février 2026, avec une attention particulière accordée à des enjeux clés tels que la décentralisation, la délégation de pouvoirs et la transformation numérique dans les activités du Parti, etc.

