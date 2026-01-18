XIIIᵉ Congrès du Parti : ouverture d’une nouvelle phase de prospérité pour le pays

Le XIIIᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) a insufflé à l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée la détermination de surmonter toutes les difficultés et tous les défis, de saisir les opportunités et de s’efforcer de faire du Vietnam, dans les meilleurs délais, un pays développé à orientation socialiste.

Photos : VNA/CVN

Depuis sa fondation, le PCV a tenu treize congrès nationaux. Chacun d’eux constitue un jalon historique majeur, marquant les victoires, les acquis et les leçons précieuses de la révolution vietnamienne sous la direction du Parti.

Le XIIIᵉ Congrès national du PCV s’est officiellement ouvert le matin du 26 janvier 2021, au Centre national des conférences, dans la capitale Hanoï.

Le Congrès a réuni 1.587 délégués représentant plus de cinq millions de membres du Parti à l’échelle nationale. Parmi eux figuraient 191 membres du Comité central (CC) du Parti du XIIᵉ mandat, 1.381 délégués élus par les congrès des organisations partisanes provinciales, municipales et rattachées directement au CC, ainsi que 15 délégués des organisations du Parti à l’étranger désignés par le Politburo.

Le thème du Congrès était de "renforcer l’édification et la rectification du Parti et du système politique afin de les rendre intègres et solides, éveiller la volonté et la détermination de développement national, promouvoir la force du grand bloc de l’unité nationale conjuguée à la force de l’époque, poursuivre de manière globale et synchrone l’œuvre de Dôi moi (Renouveau), édifier et défendre fermement la Patrie, maintenir un environnement de paix et de stabilité, s’efforcer de faire du Vietnam, d’ici le milieu du XXIᵉ siècle, un pays développé, à orientation socialiste".

Dans le discours d’ouverture, il a été souligné que le XIIIᵉ Congrès assume une responsabilité historique majeure envers la Patrie, le peuple et la nation, non seulement pour le quinquennat 2021-2025, mais également pour les décennies à venir et pour les générations futures.

Parallèlement, le Congrès a procédé à un bilan approfondi et global de l’édification du Parti ainsi que de la direction et de la conduite exercées par le CC du PCV (XIIᵉ mandat) ; il a défini les orientations et les missions de l’édification du Parti pour le nouveau mandat ; évalué l’application des statuts du Parti ; et surtout élu le CC du PCV (XIIIᵉ mandat), composé de cadres véritablement exemplaires par leurs qualités politiques, leur moralité révolutionnaire, leurs capacités de direction, leur fermeté et leur intelligence, à la hauteur des exigences toujours plus élevées de l’œuvre de Dôi moi et des lourdes mais glorieuses responsabilités confiées par le Parti, l’État et le peuple.

Photo : VNA/CVN

Le rapport du CC du PCV (XIIᵉ mandat) sur les documents soumis au XIIIᵉ Congrès a affirmé que, ces cinq dernières années, malgré de nombreuses difficultés et défis, notamment les impacts de la pandémie et des catastrophes naturelles successives, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée a fait preuve d’un profond patriotisme, d’un esprit de solidarité, de détermination, de créativité et d’efforts soutenus, obtenant ainsi des réalisations très importantes et relativement complètes, laissant des marques notables ; le pays a connu un développement rapide et durable, et la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le régime socialiste a été consolidée et renforcée.

L’édification et la rectification du Parti ainsi que du système politique ont été particulièrement renforcées et mises en œuvre de manière globale, coordonnée et efficace sur les plans politique, idéologique, moral, organisationnel et du personnel.

Le travail de contrôle, de supervision et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs a été mené avec détermination, méthode et profondeur, enregistrant des avancées décisives et des résultats concrets et manifestes.

Face à l’évolution rapide et complexe de la situation mondiale et régionale, le Vietnam a accordé une importance particulière au renforcement de la défense et de la sécurité nationales, gérant avec succès les situations, sans passivité ni surprise.

Acquis marquants

Les activités de relations extérieures et d’intégration internationale ont été intensifiées, élargies et approfondies ; l’indépendance, la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriales et les intérêts nationaux ont été protégés avec fermeté et persévérance, garantissant un environnement pacifique et stable au service du développement national.

Photo : VNA/CVN

Les résultats obtenus durant le mandat du XIIᵉ Congrès revêtent une importance toute particulière, non seulement par les acquis marquants réalisés, mais aussi parce qu’ils ont renforcé la confiance, créé un nouvel élan et une nouvelle dynamique permettant à l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée de surmonter avec assurance les difficultés et les défis.

Après 35 ans de mise en œuvre de Dôi moi et 30 ans d’application de la plateforme pour l’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme, la théorie sur la voie de Dôi moi, sur le socialisme et sur la trajectoire d’édification du socialisme au Vietnam n’a cessé de s’enrichir et de se concrétiser progressivement.

Le XIIIᵉ Congrès a discuté et approuvé les évaluations relatives à la mise en œuvre, sur cinq ans, de la Résolution du XIIᵉ Congrès (2016-2021), ainsi que les orientations et missions pour la période 2021-2026, telles qu’énoncées dans le Rapport politique et le Rapport socio-économique du CC du PCV (XIIᵉ mandat).

Le Congrès a fixé les objectifs et missions essentiels pour le mandat 2021-2026. L’objectif général est de renforcer les capacités de direction et de gouvernance ainsi que la combativité du Parti ; d’édifier un Parti et un système politique intègres et solides sur tous les plans ; de consolider et de renforcer la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le régime socialiste ; d’éveiller l’aspiration à un développement national prospère et heureux, en mobilisant la force de la grande unité nationale conjuguée à celle de l’époque.

Objectifs spécifiques d’ici 2025, à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays : devenir un pays en développement doté d’une industrie orientée vers la modernité, dépassant le seuil de revenu intermédiaire inférieur. D’ici 2030, à l’occasion du 100ᵉ anniversaire de la fondation du PCV : devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur. D’ici 2045, à l’occasion du 100ᵉ anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam : devenir un pays développé à revenu élevé.

Orientations principales pour la période 2021-2025

Sur le plan économique, le taux de croissance annuel moyen du PIB devrait atteindre environ 6,5 à 7%, avec un PIB par habitant estimé entre 4.700 et 5.000 dollars en 2025.

L'agriculture devrait représenter environ 25% de la main-d’œuvre totale ; le taux de travailleurs formés atteindrait 70% ; le taux de chômage urbain resterait inférieur à 4% ; et le taux de pauvreté multidimensionnelle continuerait de diminuer de 1 à 1,5% par an.

La proportion de la population utilisant de l’eau potable et salubre atteindrait 95 à 100% en milieu urbain et 93 à 95% en milieu rural.

Missions prioritaires du XIIIᵉ Congrès du Parti

Poursuivre l’édification et la rectification du Parti, édifier un État de droit socialiste et un système politique intègres et solides, tout en renouvelant les modes de direction et de gouvernance du Parti.

Maîtriser efficacement la pandémie de COVID-19, déployer la vaccination de masse, relancer et développer l’économie et la société, renouveler en profondeur le modèle de croissance, restructurer l’économie et perfectionner de manière cohérente les institutions de développement adaptées à une économie de marché complète, moderne et intégrée.

Photos : VNA/CVN

Préserver l’indépendance et l’autonomie nationales, améliorer la qualité et l’efficacité des activités de relations extérieures et d’intégration internationale, renforcer le potentiel de défense et de sécurité, et édifier une Armée populaire et une Police populaire révolutionnaires, régulières, d’élite et progressivement modernisées.

Éveiller l’aspiration à un développement national prospère et heureux, promouvoir les valeurs culturelles et la force du peuple vietnamien dans l’édification et la défense de la Patrie et dans l’intégration internationale, avec des politiques spécifiques en faveur du développement culturel des minorités ethniques.

Perfectionner de manière cohérente le système juridique, les mécanismes et les politiques afin de promouvoir la démocratie socialiste et le droit de maîtrise du peuple, tout en édifiant un État de droit socialiste vietnamien intègre et solide.

Gérer et utiliser efficacement les terres et les ressources naturelles, protéger et améliorer l’environnement, et mettre en œuvre de manière proactive des solutions d’adaptation au changement climatique et aux catastrophes naturelles.

Le XIIIᵉ Congrès national du PCV a également débattu et adopté le Rapport politique du CC du PCV (XIIᵉ mandat), la Stratégie de développement socio-économique décennale 2021-2030, les orientations et missions pour la période 2021-2025, ainsi que les rapports relatifs à l’édification du Parti et à l’application de ses statuts.

Avec un sens élevé des responsabilités, le Congrès a élu le CC du PCV (XIIIᵉ mandat) composé de 200 membres, dont 180 titulaires et 20 suppléants. Lors de sa première réunion, le CC du PCV a élu le Politburo, le Secrétariat et la Commission centrale de contrôle.

Nguyên Phu Trong a été reconduit au poste de secrétaire général du CC du PCV, et Trân Câm Tu a été élu président de la Commission centrale de contrôle.

Après sept jours de travail, le XIIIᵉ Congrès national du Parti s’est achevé le 1ᵉʳ février 2021. Dans son discours de clôture, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné que le Congrès s’était déroulé avec un plein succès, accomplissant l’ensemble de son programme et se concluant près de deux jours plus tôt que prévu.

Le succès éclatant du XIIIᵉ Congrès national du PCV encouragera puissamment l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à surmonter toutes les difficultés et à saisir les opportunités afin de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé et à orientation socialiste. Le Congrès appelle tous les Vietnamiens, au pays comme à l’étranger, à promouvoir l’esprit patriotique, l’autonomie et la force de la grande unité nationale pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du Congrès, dans l’esprit que chaque année doit être meilleure que la précédente et que le mandat du XIIIᵉ Congrès doit surpasser celui du XIIᵉ.

Nguyên Thành/CVN