Voyage au cœur des métiers de Kim Bông

À Hôi An, le village artisanal de Kim Bông, fort de plus de cinq siècles d’histoire, attire de nombreux voyageurs étrangers venus découvrir et pratiquer les métiers traditionnels. Sculpture sur bois, tissage de nattes ou artisanat du bambou offrent une immersion vivante dans le patrimoine local.

Des centaines de visiteurs ont participé à la Journée du village artisanal traditionnel de Kim Bông, organisée récemment dans le quartier de Hôi An, à Dà Nang. L’événement a transformé les ruelles paisibles du village en un vaste espace d’exposition et de démonstration où plusieurs savoir-faire ancestraux ont été présentés.

Menuiserie, tissage de nattes en jonc, fabrication de paniers ronds en bambou ou encore sculpture sur racines de bambou : autant d’activités qui ont été recréées au cœur même du village. Les artisans ont travaillé devant le public, permettant aux visiteurs de découvrir chaque geste et chaque étape de fabrication.

Au-delà du simple spectacle, la fête se veut aussi un hommage aux générations d’artisans qui ont façonné l’identité de Kim Bông. Elle contribue également à faire connaître ce patrimoine auprès des voyageurs venus du monde entier.

Cinq siècles d’héritage

Fondé au XVIᵉ siècle, Kim Bông est l’un des villages artisanaux les plus anciens du centre du Vietnam. Ses habitants sont depuis longtemps réputés pour leur maîtrise du travail du bois, du tissage de nattes et de la fabrication de bateaux coracles.

Les artisans du village ont notamment participé à la construction de nombreux ouvrages prestigieux, notamment dans la cité impériale de Huê et dans l’ancienne ville marchande de Hôi An. Leur savoir-faire a traversé les siècles, transmis de génération en génération.

En 2016, la menuiserie traditionnelle de Kim Bông a été inscrite par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme sur la liste du patrimoine culturel immatériel national, consacrant ainsi la valeur historique et artistique de ce métier.

