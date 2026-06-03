Vietnam - Philippines : mise en œuvre du mémorandum d’entente sur la coopération en matière de défense

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a reçu, dans l’après-midi du 3 juin à Hanoï, le général Romeo Brawner Jr., chef d’état-major des Forces armées des Philippines, en visite officielle au Vietnam.

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Photo : VGP/CVN

Lors de l’entretien, le général Phan Van Giang a souligné l’importance de cette visite dans le contexte où les deux pays viennent de porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique renforcé, à l’occasion de la visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse. Les ministères de la Défense des deux pays ont également signé un mémorandum de coopération bilatérale en matière de défense.

Selon lui, ces avancées témoignent de l’esprit actif et proactif des armées des deux pays dans la mise en œuvre des consensus communs dégagés par les hauts dirigeants vietnamiens et philippins en matière de coopération militaire et de défense. Elles constituent également une contribution concrète à la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (12 juillet 1976 - 12 juillet 2026).

Se félicitant des résultats positifs et de l’approfondissement constant de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines politique et diplomatique, de la défense et de la sécurité, de l’économie et du commerce, ainsi que de la coordination et du soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, le général Phan Van Giang s’est déclaré convaincu que les Philippines assumeraient avec succès leurs importantes responsabilités en tant que président de l’ASEAN en 2026.

Il a également félicité les Forces armées philippines pour la réussite de l’organisation de plusieurs réunions militaires et de défense de l’ASEAN cette année, contribuant ainsi de manière significative à la solidarité de l’Association et au renforcement de son rôle central.

Remerciant le général Phan Van Giang pour son accueil, le général Romeo Brawner Jr. l’a informé des résultats de ses entretiens précédents avec le général Nguyên Tân Cuong, membre du Comité central du Parti, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense.

Le général Romeo Brawner Jr. a souligné que la signature du mémorandum de coopération en matière de défense entre les deux pays constituait une base importante pour le renforcement des relations bilatérales dans ce domaine.

Saluant les résultats des entretiens entre les deux délégations, le général Phan Van Giang a relevé les progrès positifs enregistrés dans la coopération entre les armées des deux pays ces dernières années. Il a proposé que les deux parties poursuivent leur étroite coordination afin de mettre en œuvre de manière globale et efficace les consensus communs définis par les hauts dirigeants et les ministères de la Défense des deux pays concernant la coopération militaire et de défense, ainsi que le mémorandum de coopération en matière de défense récemment signé.

Le général Phan Van Giang a réaffirmé que le ministère vietnamien de la Défense continuerait de créer les conditions les plus favorables au renforcement de la coopération entre les armées des deux pays.

VNA/CVN