Vietnam - ONU : une vision commune plaçant le citoyen au cœur du développement

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a rencontré, le 14 novembre à Hanoï, Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, ainsi que des responsables des agences onusiennes de développement, afin d’échanger sur les orientations majeures du Vietnam en matière de développement pour les années à venir.

Ces orientations sont actuellement formulées dans les projets de documents soumis au 14ᵉ Congrès national du Parti et mis en consultation auprès de la population.

Au cours de cette rencontre, le vice-ministre a présenté les réalisations marquantes du Vietnam dans le développement socio-économique, ainsi que les objectifs stratégiques pour la période à venir. Il a souligné que ces progrès résultent de la détermination du Parti et de l’État, illustrée par des réformes d’envergure, notamment dans la réorganisation de l’appareil et l’élaboration de résolutions stratégiques.

Rappelant la portée politique particulière du 14ᵉ Congrès national du Parti, moment de bilan des 40 années de Renouveau et d’affirmation d’une vision de développement pour le pays, le vice-ministre a indiqué que l’ensemble des projets de documents avaient été préparés de manière approfondie, sur la base d’analyses objectives du contexte national et international. Ils expriment la volonté de promouvoir un développement rapide et durable, porté par l’aspiration collective à un progrès ambitieux.

Parmi les orientations majeures figurent la restructuration du modèle de croissance, l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation, la transformation numérique intégrale, l’amélioration de l’efficacité du secteur public, la valorisation du rôle moteur du secteur privé, la promotion des percées scientifiques et technologiques, la rationalisation de l’appareil administratif, et la mise au centre de l’être humain, considéré à la fois comme acteur, moteur et finalité de toute politique de développement.

Le vice-ministre permanent a remercié les Nations unies pour leur accompagnement constant dans le processus de développement du Vietnam, exprimant le souhait de bénéficier des analyses et recommandations des agences onusiennes et des experts internationaux pour appuyer les orientations stratégiques envisagées.

Contributions actives du Vietnam

De son côté, Pauline Tamesis a félicité le Vietnam pour ses avancées socio-économiques récentes et salué l’ambition globale et la vision à long terme qui transparaissent dans les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti.

Elle a noté les progrès significatifs accomplis par le Vietnam dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), estimant que le pays est en bonne voie pour franchir de nouvelles étapes dans sa trajectoire de développement et affirmer davantage son rôle au sein des mécanismes régionaux et mondiaux.

Les agences onusiennes ont également souligné les contributions actives du Vietnam pour faire face aux défis mondiaux, citant notamment l’organisation réussie de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité.

Elles ont souhaité que les documents du futur Congrès reflètent pleinement l’engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme, du renforcement du rôle des Nations unies et de la coopération internationale.

Les représentants des agences onusiennes au Vietnam ont partagé de nombreuses analyses et recommandations pour aider le pays à optimiser ses opportunités de développement, notamment en matière de planification financière, de promotion de l’égalité des sexes, de protection des groupes vulnérables dans le processus de transformation numérique, d’adaptation au changement climatique et de renforcement des secteurs culturels, éducatifs et sanitaires afin d’améliorer la qualité des ressources humaines et d’assurer la protection sociale dans une perspective de développement durable.

Ils ont exprimé leur confiance dans la croissance à long terme du Vietnam et réaffirmé leur disponibilité à soutenir les ministères et les collectivités vietnamiennes dans la mise en œuvre des grandes orientations du Parti à travers des programmes et projets de coopération.

Nguyên Minh Vu a réaffirmé que le Vietnam et les Nations unies partagaient une vision commune : placer l’être humain au cœur de tout processus de développement. Il s’est dit convaincu que les efforts conjoints, le soutien et les recommandations des Nations unies et des organisations internationales continueraient de jouer un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement du Vietnam dans les années à venir.

