Vietnam - Indonésie : 70 ans d’une relation stratégique au cœur de l’Asie du Sud-Est

Dans son article intitulé Vietnam - Indonésie : célébrer 70 ans de relations bilatérales" , publié dans une édition spéciale de Policy Brief, le Professeur Vijay Sakhuja, expert en géopolitique et relations internationales et ancien directeur de l’Indian National Maritime Foundation, dresse un bilan approfondi de plus de sept décennies de coopération entre le Vietnam et l’Indonésie.

Selon l’auteur, ces relations bilatérales figurent parmi les plus exemplaires et les plus stratégiquement abouties d’Asie du Sud-Est. S’étendant sur plus de 70 ans, l’histoire des relations Vietnam - Indonésie dépasse largement le cadre d’une coopération classique pour s’imposer comme un pilier essentiel de l’architecture régionale. Initiée dans les années 1950, à une période où les deux nations sortaient de longues luttes pour l’indépendance, cette relation s’est construite sur la confiance politique, la convergence des intérêts stratégiques et une vision commune en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région.

Le Vietnam et l’Indonésie partagent en effet de nombreux points communs dans leur histoire moderne. Tous deux ont accédé à l’indépendance à l’issue de combats prolongés, forgeant un profond esprit d’autonomie nationale et une détermination affirmée à défendre leur souveraineté. Le professeur Vijay Sakhuja souligne que cette proximité historique et cette aspiration partagée ont favorisé une compréhension mutuelle durable, jetant les bases de l’établissement des relations diplomatiques officielles le 30 décembre 1955.

L’amitié et la proximité entre le Président Hô Chi Minh et le Président Sukarno symbolisent les premiers jalons de cette coopération. Ce legs politique a été transmis et renforcé par les générations successives de dirigeants, assurant la stabilité des relations bilatérales même durant les périodes de bouleversements régionaux et mondiaux.

Au fil des décennies, la relation a connu une évolution constante, passant de l’amitié traditionnelle au partenariat stratégique en 2013, puis au partenariat stratégique global en mars 2025, à l’occasion de la visite en Indonésie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm. Pour le professeur Sakhuja, cette élévation constitue un "tournant historique", traduisant le plus haut niveau de confiance politique atteint entre les deux pays.

Sur le plan géopolitique, le Vietnam et l’Indonésie occupent des positions clés dans l’espace indo-pacifique. Le Vietnam se situe sur des routes maritimes et des chaînes logistiques majeures reliant l’Asie du Nord-Est au Sud-Est asiatique, tandis que l’Indonésie, plus grand archipel du monde, contrôle des voies maritimes stratégiques telles que les détroits de Malacca, de Sunda et de Lombok. Cette complémentarité géostratégique fait naturellement des deux pays des partenaires privilégiés pour renforcer la connectivité et l’intégration économiques régionales.

Selon le Professeur Vijay Sakhuja, la coopération économique constitue aujourd’hui le pilier le plus dynamique de la relation bilatérale. L’Indonésie est désormais le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que le Vietnam est devenu le quatrième partenaire commercial de l’Indonésie. Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter le volume de leurs échanges commerciaux à 18 milliards de dollars d’ici 2028.

L’article met également en lumière l’importance croissante de la coopération en matière d’investissement stratégique, notamment le projet de 1,2 milliard de dollars de VinFast visant à construire une usine de véhicules électriques en Indonésie. Au-delà de son impact économique, ce projet symbolise l’ascension du Vietnam dans les domaines des technologies vertes et de l’innovation, tout en s’inscrivant pleinement dans les objectifs indonésiens de transition énergétique et de développement durable.

Expert reconnu en sécurité maritime, le Professeur Vijay Sakhuja souligne par ailleurs l’importance de la coopération en matière de défense et de sécurité. Le Vietnam et l’Indonésie partagent la vision d’un Indo-Pacifique libre, ouvert et fondé sur le respect du droit international, dans lequel la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 constitue un socle juridique fondamental. La conclusion des négociations sur la délimitation des zones économiques exclusives (ZEE) illustre l’engagement commun des deux pays à résoudre pacifiquement les questions sensibles, contribuant ainsi activement à la stabilité et à l’ordre en Mer Orientale.

À l’échelle régionale, le Vietnam et l’Indonésie jouent un rôle central au sein de l’ASEAN, partageant la responsabilité de préserver l’unité interne et la centralité de l’organisation, dans un contexte de rivalités stratégiques croissantes entre grandes puissances. Pour le Professeur Sakhuja, une coordination étroite entre Hanoï et Jakarta est essentielle afin de porter une voix commune de l’Asie du Sud-Est sur les scènes régionale et internationale.

Après sept décennies, le Vietnam et l’Indonésie entrent désormais dans une nouvelle phase de développement de leur relation bilatérale. Celle-ci dépasse le cadre des relations entre deux États pour refléter le rôle croissant de ces deux "puissances intermédiaires" responsables, contribuant à façonner la sécurité et l’économie de la région.

