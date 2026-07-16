Vietnam - Grèce : Patras au cœur d'une coopération renforcée

Dans le cadre des efforts visant à renforcer les liens avec les collectivités locales grecques, l'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a effectué, le 15 juillet, une visite de travail à Patras, troisième plus grande ville du pays et important carrefour commercial et maritime, souvent qualifiée de "porte d'entrée de l'Ouest".

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Au cours de sa visite, la diplomate vietnamienne a rencontré le maire de Patras, les responsables de la Chambre de commerce locale ainsi que les représentants de la communauté vietnamienne en Grèce.

Photo : VNA/CVN

Lors de son entretien avec le maire de Patras, Kostas Peletidis, le maire adjoint Apostolis Angelis et le président du Conseil municipal, Christos Patouhas, l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong a mis en avant les progrès accomplis par le Vietnam et la Grèce au cours des cinquante années écoulées depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. Elle a notamment évoqué les échanges réguliers de délégations de haut niveau ainsi que la prochaine visite, en juillet, du ministre grec des Affaires étrangères au Vietnam.

Elle a également rappelé les relations de longue date entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste de Grèce, soulignant notamment la participation du secrétaire général du Parti communiste de Grèce à la Journée du Vietnam organisée à Athènes.

Dans le prolongement du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, l'ambassadrice a proposé de développer des projets de coopération concrets avec Patras, notamment dans les domaines de la culture et de l'éducation, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre de la coopération entre l'ASEAN et cette ville grecque.

De son côté, le maire Kostas Peletidis a retracé l'histoire de Patras, une ville de plus de 800 ans qui est passée d'un haut lieu historique de la révolution grecque à une métropole moderne, tout en préservant son riche patrimoine.

Membre du Parti communiste de Grèce et maire de Patras depuis 2014, Kostas Peletidis a exprimé le souhait que la visite de l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong ouvre de nouvelles perspectives de coopération, en particulier dans les domaines de la culture et de l'éducation. Il a affirmé que Patras était disposée à collaborer avec l'ambassade du Vietnam afin de promouvoir l'image du Vietnam à travers les festivals culturels organisés par la ville, notamment son célèbre carnaval, qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Lors de sa séance de travail avec la Chambre de commerce d'Achaïe, l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong a présenté les atouts de l'économie vietnamienne ainsi que les secteurs dans lesquels le Vietnam souhaite renforcer la coopération et attirer davantage d'investissements.

Soulignant que le Vietnam figure parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde et parmi les principaux moteurs économiques de l'ASEAN, grâce à ses performances dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des exportations, des hautes technologies et de l'attraction des investissements étrangers, la diplomate a affirmé que le pays souhaitait renforcer sa coopération avec les entreprises grecques, en particulier celles de Patras, notamment dans les domaines du transport maritime, de la logistique et du commerce.

Les responsables de la Chambre de commerce d'Achaïe ont, pour leur part, souligné l'intérêt de tirer parti des opportunités offertes par le développement rapide de l'économie vietnamienne. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer les liens entre les entreprises de la région de Patras et leurs partenaires vietnamiens.

Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre des actions concrètes afin de développer leur coopération dans plusieurs domaines, notamment le transport maritime, le commerce, la main-d'œuvre et la promotion des produits agricoles vietnamiens. Elles ont également évoqué le rôle que pourrait jouer Patras en tant que plateforme logistique reliant le Vietnam à la Grèce, mais aussi à l'Italie et à l'Espagne, grâce à sa position stratégique et à son important réseau portuaire.

Au cours de sa visite, l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong a également rencontré Fotini Sarantidou Nguyên Bach Tuyêt, responsable du comité de liaison de la communauté vietnamienne en Grèce et fille de Kostas Sarantidis (Nguyên Van Lâp), héros grec de l'Armée populaire du Vietnam. Les deux parties sont convenues de mobiliser davantage les ressources de la communauté vietnamienne en Europe afin de promouvoir les échanges culturels avec la Grèce et de renforcer le rôle de la communauté vietnamienne en Grèce en tant que passerelle entre les deux pays, notamment avec la ville de Patras.

VNA/CVN