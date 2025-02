Vietnam et Cambodge s'engagent à mettre en œuvre les accords entre les Partis

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien Bùi Thanh Son a rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale cambodgien Prak Sokhonn à Hanoï le 25 février en marge du 2 e Forum sur l’avenir de l'ASEAN (AFF).

>> Promouvoir les relations d’amitié et de coopération Vietnam - Cambodge

>> Pham Minh Chinh reçoit le vice-PM cambodgien Prak Sokhonn

Photo : VNA/CVN

Les responsables ont déclaré qu'en tant que coprésidents du Comité mixte Vietnam - Cambodge, les deux ministères des Affaires étrangères se sont engagés à mettre en œuvre activement les accords entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti du peuple cambodgien (PPC). Ils ont également affirmé leur engagement à renforcer la confiance mutuelle, la solidarité et la coopération étroite entre les deux pays.

Prak Sokhonn a exprimé sa joie de revenir au Vietnam ainsi que son honneur d'assister et de prononcer un discours au 2e AFF, exprimant la volonté d'une ASEAN forte, prospère et centrée sur le peuple.

Il a déclaré que le Cambodge attache toujours de l’importance au maintien de ses bonnes relations de voisinage avec le Vietnam et que son ministère collaborera étroitement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour mettre en œuvre les tâches convenues.

L’hôte et l’invité ont convenu d’organiser la 21e session du Comité mixte Vietnam - Cambodge et la 13e conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières des deux pays. Ils ont également prévu d’établir prochainement un mécanisme d’échanges réguliers entre les unités de politique étrangère des deux ministères pour évaluer et coordonner la construction de leurs positions sur les questions stratégiques régionales et internationales.

Ils ont convenu que les pays de la sous-région du Mékong doivent rechercher une plus grande unité et coopération non seulement au sein de la région du Mékong mais aussi avec les partenaires de développement internationaux. Ils ont défini des domaines clés de collaboration tels que la technologie, l’énergie propre, l’agriculture intelligente, la protection de l’environnement et la sécurité de l’eau.

Reconnaissant l’importance croissante de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les deux parties ont affirmé le rôle du bloc dans la garantie de la sécurité et du développement de leurs pays. Ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour renforcer l’unité, la résilience et la centralité du bloc.

VNA/CVN