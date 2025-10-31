Vietnam : 30 ans de mise en œuvre de la Déclaration de Pékin

Le rapport national sur 30 ans de mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin au Vietnam, élaboré par le ministère de l’Intérieur en collaboration avec l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) au Vietnam, a été rendu public le 31 octobre à Hanoï.

Selon le rapport, la mise en œuvre de ces instruments au Vietnam au cours des trois dernières décennies a été un levier essentiel de changements positifs en faveur de l’égalité des sexes, contribuant de manière significative à l’édification et au développement du pays.

Le document souligne que la mesure la plus marquante en matière d’égalité des sexes au Vietnam, et la réalisation la plus notable des cinq dernières années (2019-2023) dans l’application du Programme d’action de Pékin, est la promulgation et la mise en œuvre à grande échelle de la Stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour la période 2021-2030.

Adoptée en 1995 lors de la 4ᵉ Conférence mondiale sur les femmes à Pékin, la Déclaration et le Programme d’action de Pékin représentent l’engagement de 189 pays à garantir les droits et les intérêts des femmes.

Au Vietnam, le gouvernement a, au cours des trois dernières décennies, manifesté une ferme volonté de promouvoir l’égalité entre les sexes, notamment par le perfectionnement du cadre juridique. Le pays considère l’égalité des genres comme un fondement du progrès social et du développement durable, intégrant le principe de « ne laisser personne de côté » dans l’ensemble de ses stratégies, politiques et programmes nationaux.

S’exprimant lors de la conférence de présentation du rapport, la vice-ministre de l’Intérieur, Nguyên Thi Hà, a souligné que le Vietnam tire une leçon essentielle de son expérience : associer étroitement développement économique, progrès social et équité. Le pays place les femmes et les enfants au centre de ses politiques de développement, tout en renforçant la gouvernance étatique et l’intégration de la dimension de genre à tous les niveaux.

Ce rapport national constitue non seulement un bilan des réalisations, mais également un engagement fort du Vietnam pour une nouvelle étape en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, a-t-elle affirmé.

Pour sa part, Caroline Nyamayemombe, représentante en chef d’ONU Femmes au Vietnam, a déclaré que le Vietnam figure parmi les pays démontrant un fort esprit d’appropriation nationale et une vision tournée vers l’avenir en matière d’égalité des sexes. Elle a réaffirmé l’engagement d’ONU Femmes à poursuivre sa coopération avec le ministère de l’Intérieur et les partenaires au développement afin de traduire les engagements politiques du Vietnam en résultats concrets pour les femmes et les filles.

Grâce à un cadre politique en constante amélioration, le Vietnam a enregistré des progrès remarquables. Selon le rapport, le pays figure parmi ceux qui ont réduit le plus rapidement les disparités entre les sexes au cours des vingt dernières années et a été l’un des premiers à atteindre l’Objectif du Millénaire pour le développement n°3 consacré à l’égalité des sexes.

En 2024, le Vietnam s’est classé 72ᵉ sur 146 pays dans l’Indice mondial sur l’égalité des sexes, gagnant 11 places par rapport à 2022. Le 9 avril 2024, le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) a élu le Vietnam au Conseil d’administration d’ONU Femmes pour le mandat 2025-2027.

VNA/CVN