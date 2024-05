Vietjet lance le premier vol direct Hanoï - Hiroshima (Japon)

La compagnie aérienne Vietjet a lancé dimanche 12 mai, un vol direct Hanoï - Hiroshima, son 8 e entre le Vietnam et le Japon et son premier reliant du Vietnam à cette préfecture japonaise.

>> Vietjet enregistre une croissance exceptionnelle au premier trimestre 2024

>> Vietjet lance des millions de billets promotionnels pour cet été

Photo: VJ/CVN

Hiroshima entretient des relations étroites avec le Vietnam, grâce au nombreuses grandes entreprises de cette région étendant leurs opérations au Vietnam et à la communauté vietnamienne résidant sur son sol. "Nous espérons que ce nouvel vol ouvrira de nouvelles opportunités d'échange culturel, et de coopération économique et touristique", a déclaré le gouverneur d’Hiroshima, Yuzaki Hidehiko.

Le directeur général de l'aéroport international d'Hiroshima, Yasuhiro Nakamura, a souligné la signification importante de la liaison Hanoï - Hiroshima en tant que premier vol international ouvert dans la préfecture japonaise après la pandémie de COVID-19. Il a déclaré souhaiter que Vietjet continue à proposer plus de vols vers Hiroshima, élargissant ainsi les connexions avec la région Sud-Ouest du Japon.

L'aéroport d'Hiroshima et d'autres parties concernées continueront à apporter leur soutien pour augmenter la fréquence des vols à mesure que la demande augmentera, a indiqué le responsable japonais.

De son côté, le directeur général adjoint de Vietjet, Nguyên Duc Thinh, a informé que sa compagnie opérait actuellement 116 vols hebdomadaires entre le Vietnam et les principales villes du Japon, à savoir Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya et aujourd'hui Hiroshima.

Vietjet s'engage à continuer d'étendre le réseau de vols entre le Vietnam et le Japon, offrant des opportunités de voyage plus pratiques à des coûts économiques aux citoyens des deux pays, a-t-il souligné.

La ligne Hanoï - Hiroshima comprendra deux vols aller-retour par semaine, les jeudis et dimanches, d'une durée d'environ 4 heures.

VNA/CVN