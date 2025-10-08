Vers le XIVᵉ Congrès national du Parti : le critère d'une "bonne" résolution

À l'approche du XIVᵉ Congrès national du Parti, prévu début 2026, de nombreux comités du Parti, tant au niveau central que local, ont tenu leurs congrès respectifs pour la période 2025-2030. Ces rendez-vous politiques majeurs ont été l'occasion d'évaluer la pertinence, la faisabilité et la portée concrète des résolutions adoptées, constituant ainsi le véritable "thermomètre" de leur efficacité.

Selon la directive N°45 du 14 avril 2025 du Bureau politique, les congrès des Comités du Parti pour le mandat 2025-2030 constituent une vaste mobilisation politique. Celle-ci s'organise dans un contexte où le Vietnam a enregistré des avancées majeures et des résultats remarquables dans tous les domaines : l'édification et la rectification du Parti et du système politique, la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, le développement socio-économique, ainsi que la défense nationale, la sécurité et la diplomatie.

Le XIVᵉ Congrès national du Parti, prévu début 2026, sera un événement politique majeur, marquant une étape décisive sur la voie du développement national et l'ouverture d'une nouvelle ère d'essor de la nation.

Lors d'une séance de travail avec les membres permanents des sous-comités pour le XIVe Congrès national du Parti tenue le 25 septembre, le secrétaire général du Parti Tô Lâm, a souligné que la résolution du Congrès devait être considérée comme un engagement du Parti envers le peuple : les paroles doivent s'accompagner d'actions, les plans d'une mise en œuvre concrète, et les résultats doivent constituer le critère d'évaluation suprême.

Une "bonne" résolution se définit avant tout par son réalisme et son applicabilité. Elle n'est pas le fruit d'une simple ambition, mais exige une véritable intelligence collective, une analyse approfondie de la réalité, des études théoriques rigoureuses et une anticipation claire des tendances futures.

Une telle résolution doit définir des orientations et objectifs en parfaite adéquation avec la réalité du pays, des collectivités et des secteurs concernés, proposer des solutions novatrices, s'appuyer sur une vision à long terme et identifier de manière claire et précise les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.

À l'inverse, une résolution qui ne repose que sur la forme, bien que séduisante et affichant des objectifs ambitieux, souffre d'un manque criant de faisabilité. Ce type de document évoque à peine - ou de façon vague - les moyens d'exécution concrets.

Comme l'a souligné Tô Lâm, une "bonne "résolution doit "coller au souffle de la vie", être concise, facile à retenir et à appliquer - un véritable guide pour l'action.

