Une statue de la célébrité littéraire indienne Tagore inaugurée à Bac Ninh

>> Le Vietnam est un partenaire important de l’Inde dans la région Indo-Pacifique

>> Yên Bai veut coopérer plus avec l’Inde dans l’exploitation des terres rares

>> L'amant Café du Vietnam distribuera ses produits en Inde

Photo : VNA/CVN

La statue du célèbre poète et écrivain indien Rabindranath Tagore dans la ville de Bac Ninh, c'est un cadeau du gouvernement indien à la province vietnamienne.

S'adressant à la cérémonie, le secrétaire du Comité du Parti de Bac Ninh, Nguyên Anh Tuân, a souligné l'amitié traditionnelle du Vietnam et de l'Inde, qui prend racine dans les échanges culturels et religieux il y a plus de 2.000 ans et a été cultivée par le Président Hô Chi Minh et le Premier ministre Jawaharlal Nehru.

Il a déclaré qu'au cours des 50 dernières années, l'Inde était un partenaire fiable qui exprime régulièrement son soutien à la voie et aux politiques de développement du Vietnam dans de nombreux forums régionaux et internationaux.

La coopération entre les deux pays a permis de récolter de nombreux acquis importants, non seulement dans les domaines politique et diplomatique, mais également dans les domaines économique et de défense et de sécurité, les transformant en partenaires fiables et importants l'un pour l'autre, à la hauteur de leur partenariat stratégique intégral, a –t-il précisé.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que la statue du grand poète indien était la première placée au Parc international de l'amitié de Bac Ninh. Le parc a été construit pour reconnaître les contributions et renforces les relations de coopération et l'amitié entre Bac Ninh et les pays étrangers ayant versé des investissement dans la province.

De son côté, le ministre S. Jaishankar a remercié l’administration et la population de Bac Ninh pour avoir organisé la cérémonie d'inauguration de la statue de Tagore. Il s'est dit surpris par l'admiration du peuple vietnamien pour le poète indien dont les œuvres sont largement connues au Vietnam et sont même introduites dans les manuels scolaires vietnamiens.

Après la cérémonie, le ministre indien et les dirigeants de Bac Ninh ont planté des arbres dans le parc et ont visité la pagode Phât Tich dans le district de Tiên Du.

VNA/CVN