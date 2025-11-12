Égypte

Une œuvre monumentale de Michelangelo Pistoletto exposée au pied des pyramides

Une version monumentale du Troisième paradis, l'œuvre la plus connue de l'artiste italien Michelangelo Pistoletto, a été dévoilée au public le 11 novembre au pied des grandes pyramides de Gizeh, près du Caire, pour le festival d'art contemporain "Forever is now".

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour cette nouvelle version de l'installation emblématique déjà exposée "plus de 2.000 fois à travers le monde", l'artiste icône de l'Arte Povera (art pauvre), âgé de 92 ans a utilisé des blocs de calcaire, une pierre utilisée à l'époque des pharaons pour construire les pyramides.

Un obélisque de trois mètres de haut, aux parois recouvertes de miroir métallique, complète l'œuvre de 28 mètres de long formant le signe de l'infini (∞) sur le sable du plateau de Gizeh.

Le plasticien franco-béninois King Houndekpinkou présente pour sa part une colonne composée de fragments de céramique récupérés dans une manufacture du Caire.

"C'est une opportunité incroyable de converser avec 4.500 ans, voire plus, d'histoire", a confié l'artiste céramiste près de son œuvre "Totem blanc de lumière".

Le Sud-Coréen Jongkyu Park, lui, a utilisé les mesures de la pyramide de Khéops pour la création des structures géométriques de son installation "Code de l'éternel", spécialement conçue pour l'Égypte.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un millier de petits miroirs cylindriques en acrylique plantés dans le sable composent un poème en morse imaginant un dialogue entre Tangun, le fondateur légendaire du premier royaume coréen, et le pharaon égyptien.

Le Portugais Alexandre Farto, connu sous le nom de "Vhils", a "collecté des portes au Caire et ailleurs dans le monde" pour son installation de bric et de broc destinée à évoquer "le processus archéologique".

Six autres artistes, le Turc Mert Ege Köse, l'Américaine Alex Proba, le Libanais Nadim Karam, la Brésilienne Ana Ferrari, l'Égyptienne Salha Al-Masry et le collectif russe "Recycle group" participent à la cinquième édition du festival programmée jusqu'au 6 décembre.

AFP/VNA/CVN