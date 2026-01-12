Un Vietnamien aux États-Unis salue la portée stratégique du XIVᵉ Congrès du PCV

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est considéré comme un événement politique d’une importance toute particulière, destiné à orienter la prochaine phase de développement du pays.

Du point de vue d’un intellectuel vietnamien vivant et travaillant aux États-Unis, l’avocat Dang Chiên Thang estime que le XIVᵉ Congrès ne se limite pas à dresser le bilan des acquis obtenus, mais qu’il jette également les bases de transformations stratégiques pour le Vietnam dans une nouvelle période.

Appréciant la stabilité politique et la croissance économique du Vietnam en 2025, Dang Chien Thang souligne que le Parti communiste du Vietnam, en tant que parti au pouvoir exerçant un leadership global, est indissociable des résultats enregistrés ces dernières années dans les domaines économique, politique et social.

Il souligne en particulier que l’année 2025 marque une décision historique, à savoir la fusion d’unités administratives et la suppression d’un échelon intermédiaire de l’administration publique. Selon l’avocat Dang Chiên Thang, la réorganisation des unités administratives permet non seulement d’alléger la charge budgétaire et d’économiser des ressources financières, mais aussi de créer des conditions favorables à une concentration plus claire des investissements en faveur du développement économique régional.

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur les attentes de la communauté vietnamienne aux États-Unis à l’égard du XIVᵉ Congrès du Parti, il se réjouit des orientations plus claires et plus ouvertes adoptées par le Parti en faveur du développement de l’économie privée.

Selon lui, afin que ces orientations se traduisent concrètement dans la réalité, la construction d’un État de droit doit être mise en œuvre de manière plus méthodique et plus substantielle. Il estime que l’efficacité de l’État de droit doit être mesurée à l’aune du niveau de participation et de satisfaction de la population. À cet égard, la garantie et la promotion des droits de l’homme jouent un rôle central, car elles constituent le socle permettant aux citoyens de faire confiance à l’État, de l’accompagner et de contribuer au développement commun du pays.

Abordant la mobilisation des ressources de la communauté vietnamienne à l’étranger, Dang Chiên Thang affirme que, où qu’ils vivent, les Vietnamiens considèrent toujours leur pays comme leur source d’attachement et aspirent à contribuer à son développement.

