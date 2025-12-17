Un vice-président de l’AN adresse ses vœux de Noël au diocèse de Cân Tho

Dans l’après-midi du 17 décembre, une délégation de l’Assemblée nationale (AN) conduite par le vice-président Trân Quang Phuong s’est rendue au palais épiscopal du diocèse de Can Tho pour adresser ses vœux de Noël 2025.

>> Un vice-Premier ministre adresse ses meilleurs vœux Noël à Binh Thuân et Dông Nai

>> Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam adresse ses vœux de Noël

>> Nguyên Hoà Binh présente ses vœux de Noël à des organisations religieuses à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Trân Quang Phuong a souhaité aux catholiques du diocèse de Cân Tho un Noël paisible et heureux, ainsi qu’une nouvelle année 2026 placée sous le signe de la santé et de la réussite dans la vie religieuse comme dans la vie civile.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a affirmé que le Parti, l’État et le peuple apprécient et reconnaissent les contributions des catholiques à l’œuvre de construction et de défense de la Patrie. Selon lui, les catholiques ont accompagné la nation et appliqué le principe de "vivre l’Évangile au sein de la nation, pour une belle vie religieuse et civique".

Le prêtre PL Nguyên Van Vinh, curé de la paroisse du palais épiscopal du diocèse de Cân Tho, a indiqué que le diocèse comprend 142 paroisses. Il a souligné que le diocèse de Cân Tho s’efforce constamment de mettre en œuvre la devise "Vivre l’Évangile au sein de la nation pour le bonheur des compatriotes", en participant activement aux activités caritatives et sociales, à l’éducation, à la santé, à la protection de l’environnement et à la sécurité sociale.

Au nom du palais épiscopal, le prêtre PL Nguyên Van Vinh a remercié les autorités centrales et les dirigeants de la ville de Cân Tho pour l’attention et les conditions favorables créées afin d’assurer le bon déroulement des activités religieuses du diocèse, dans le respect de la loi.

À cette occasion, la délégation a également rendu visite et offert des cadeaux à l’évêque Tri Buu Thiên, ainsi qu’aux dignitaires religieux à la maison de retraite Saint-Joseph, relevant du palais épiscopal du diocèse de Cân Tho.

VNA/CVN