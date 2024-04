Un symposium souligne la vie et l’œuvre du premier secrétaire général du PCV

Un symposium organisé mardi 16 avril dans la province de Hà Tinh au Centre s’est focalisé sur la vie et l’œuvre du premier secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Phu, un communiste fidèle et constant et une figure éminente du Vietnam.

>> Vietnam - Cambodge : le chef du PCV félicite le président du PPC

>> Vietnam - Cuba : entretien en ligne entre des responsables du Parti communiste

>> La collection complète des documents du Parti sera publiée à son centenaire

Photo : VNA/CVN

L’événement a été organisé par l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA), la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV et le Comité du PCV de la province de Hà Tinh, ville natale de Trân Phu, à l’occasion de son 120e anniversaire (1er mai 1904-2024).

S’adressant à l’événement, Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, directeur de l’HCMA et président du Conseil théorique central, a décrit la vie, l’oeuvre révolutionnaire honorable de Trân Phu comme un héritage précieux contribuant à l’histoire glorieuse du PCV.

Sa moralité révolutionnaire, sa fidélité et sa constance constituent un exemple toujours brillant à suivre pour des générations de cadres, de membres du PCV et de personnes de toutes les couches sociales, a-t-il plaidé.

Le responsable a ajouté que le symposium était également un hommage à Trân Phu, qui a consacré toute sa vie à l’œuvre révolutionnaire du PCV et du peuple et a contribué à éduquer les cadres, les membres du PCV et le peuple, en particulier les jeunes, sur les traditions révolutionnaires.

Les intervenants ont mis en lumière le processus au cours duquel Trân Phu est passé du statut de patriote à celui de communiste, son rôle de premier secrétaire général du PCV, sa fidélité et sa constance en tant que communiste, son rôle d’excellent disciple du président Hô Chi Minh et une figure éminente du Vietnam, et la promotion de son esprit révolutionnaire dans le contexte actuel.

VNACVN