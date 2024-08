Quang Tri

Un programme artistique pour honorer les soldats tombés au combat et le désir de paix

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la province de Quang Tri (Centre) ont organisé dimanche 11 août un programme artistique sur le site historique spécial de l'ancienne citadelle de Quang Tri et sur le quai des lanternes de la rivière Thach Han pour honorer les soldats qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté nationales, et transmettre un message de paix.