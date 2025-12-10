Vietnam - Allemagne

Un nouvel élan pour la mobilité de la main-d’œuvre qualifiée

Le ministère vietnamien de l'Intérieur, en coordination avec le ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires sociales (BMAS) et les autorités de la ville de Leipzig, a organisé le 9 décembre le "Forum de coopération sur la main-d'œuvre Vietnam - Allemagne", à l’occasion de la célébration du 50 e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

>> Main-d’œuvre qualifiée : le Vietnam, partenaire prometteur pour l’Autriche

>> Transition verte, clé de l'intégration des entreprises vietnamiennes

>> Vietnam - Allemagne : renforcement de la coopération en ressources humaines

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre vietnamien de l'Intérieur, Vu Chiên Thang, a mis en lumière les atouts d'un Vietnam, une nation éprise de paix, hospitalière et riche d'une longue histoire culturelle. Le vice-ministre a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement fondée sur quatre piliers stratégiques, accordant la priorité à la transformation numérique, au perfectionnement institutionnel et à une intégration internationale globale, rappelant la forte réforme administrative du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a notamment insisté sur la "structure démographique d'or" dont bénéficie actuellement le pays, avec une population estimée à près de 102 millions d'habitants jusqu’en novembre 2025, dont 68% en âge de travailler. Cette main-d'œuvre jeune, réputée pour son assiduité et ses compétences, constitue le socle de la stratégie de « diplomatie des ressources humaines » prônée par Hanoï pour répondre aux besoins du marché étranger.

Le vice-ministre Vu Chiên Thang a estimé que la coopération en matière de ressources humaines entre les deux pays est stratégiquement complémentaire et apporte des avantages concrets aux deux parties.

Vu Truong Giang, directeur par intérim du Département des travailleurs à l'étranger (DOLAB), a passé en revue les succès obtenus, notant que près de 2 000 travailleurs qualifiés exercent actuellement en Allemagne grâce à des programmes tels que "Hand in Hand for International Talents" ou le projet avec Vivantes.

Cependant, pour exploiter pleinement ce potentiel, les délégués se sont concentrés sur la résolution des goulots d'étranglement actuels, notamment la régulation des sociétés de conseil, la formation linguistique aux niveaux B1-B2 et la préparation culturelle des candidats. Les discussions ont également porté sur la simplification de la reconnaissance des diplômes vietnamiens, le partage des dépenses entre les organes allemands et les entreprises, ainsi que la garantie d'une intégration équitable protégeant les travailleurs de toute forme d'exploitation. En particulier, ils ont souligné la nécessité d'établir des canaux de recrutement officiels et transparents.

Saluant la qualité de la main-d'œuvre vietnamienne, la secrétaire d'État permanent du BMAS, Leonie Gebers, et le maire adjoint de Leipzig, Clemens Schülke, se sont engagés à collaborer étroitement avec la partie vietnamienne pour tirer parti de la nouvelle loi allemande sur l'immigration de main-d'œuvre qualifiée.

En conclusion, les deux parties ont convenu de renforcer les liens entre les établissements de formation et les entreprises afin de concrétiser les accords signés, faisant de la coopération dans l'emploi un pilier central du partenariat stratégique Vietnam - Allemagne.

VNA/CVN