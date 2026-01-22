Un expert chinois met en lumière l’importance du XIVᵉ Congrès du PCV pour le Vietnam

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) constitue un moment charnière dans le parcours du pays vers une nouvelle ère de développement, selon Xu Ningning, président du Comité de coopération industrielle du Partenariat économique régional global (RCEP).

D’un point de vue pratique, Xu Ningning a souligné que le Congrès permettra de dégager un large consensus national, de s’attaquer aux défis structurels du développement et de consolider la dynamique de la reprise économique.

Sur le plan international, les orientations de développement et de coopération définies par le Congrès renforceront la confiance des investisseurs étrangers au Vietnam, favoriseront une intégration plus profonde du pays dans les chaînes industrielles et d’approvisionnement régionales, et jetteront des bases solides pour une coopération accrue ainsi qu’une influence régionale renforcée dans le cadre du RCEP.

L’expert chinois s’est dit impressionné par l’objectif à long terme du Vietnam de devenir, d’ici 2030, un pays en développement moderne, industrialisé et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045. Fondé sur les acquis actuels du développement national, cet objectif témoigne de la confiance du Vietnam en son avenir et illustre sa ferme détermination à atteindre une prospérité durable par le biais de réformes structurelles.

D’un point de vue stratégique, cet objectif incitera le Vietnam à intensifier ses efforts dans des domaines clés tels que la modernisation des chaînes industrielles, l’innovation technologique et le développement des infrastructures. Ces domaines s’inscrivent pleinement dans les orientations majeures de la coopération régionale du RCEP, permettant ainsi de maximiser les bénéfices de l’ouverture régionale. Cette dynamique devrait non seulement soutenir durablement le développement du Vietnam, mais aussi stimuler la coopération économique régionale, a-t-il poursuivi.

Évaluant le rôle du PCV dans la construction, la défense et le développement du Vietnam, Xu Ningning a déclaré que la direction du PCV est la garantie fondamentale du développement historique du pays. Il s'est notamment traduit par la sortie du Vietnam de la pauvreté et du sous-développement et par une intégration profonde à l'économie mondiale.

À l'aube de cette nouvelle ère, la direction du PCV doit se concentrer sur l'orientation stratégique et la concentration des ressources : d'une part, poursuivre l'approfondissement des réformes et promouvoir la transformation de la structure économique vers une économie numérique et verte. D’autre part, garantir la confiance des investissements étrangers grâce à la stabilité des politiques, tirer parti des mécanismes de coopération régionale tels que le RCEP pour transformer ses avantages géographiques en dynamique de développement.

