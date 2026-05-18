Un chef-d’œuvre vietnamien sur soie vendu pour plus de 1,2 million de dollars

Une lumineuse peinture sur soie datant de 1932, signée Nam Son, pionnier de l’art moderne vietnamien, a surpassé toutes les attentes chez Aguttes et est devenue l’œuvre la plus précieuse de sa carrière.

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Photo : Aguttes/CVN

La toile, intitulée Vêtement sacré de la pagode, a été adjugée 1.062.720 euros (plus de 1,2 million de dollars) lors de la vente "Peintres d’Asie : Art moderne vietnamien", organisée par la maison française Aguttes le 13 mai.

Mesurant 63,8 cm sur 82,5 cm, l’œuvre, réalisée à l’encre et en couleurs sur soie, porte la signature et la date du peintre dans les coins inférieurs. Elle représente une scène de recueillement : au centre de la composition, une jeune femme est assise devant un autel, semblant coudre une robe de moine. Son regard se détourne de ses mains ; son expression contemplative confère une profonde émotion à cette scène sereine.

Selon Ngô Kim Khôi, chercheur en beaux-arts, il s’agit de l’une des œuvres les plus importantes de Nam Son, réalisée à une époque où l’artiste avait atteint sa pleine maturité dans la peinture sur soie. "Le jeu de lumière, de couleurs et d’immobilité dans la composition touche profondément le spectateur. L’œuvre possède également une provenance bien documentée : elle a appartenu au ministère français des Colonies en 1933 avant d’intégrer une collection privée française, où elle se trouvait depuis", a-t-il déclaré.

Nam Son (1890-1973), né à Hanoï, est reconnu comme une figure fondatrice de l’art vietnamien moderne. Avec le peintre français Victor Tardieu, il a cofondé l’École des beaux-arts de l’Indochine (aujourd’hui Université des beaux-arts du Vietnam), qui a formé des générations d’artistes vietnamiens de renom. En tant que professeur, il encourageait ses étudiants à puiser dans l’identité nationale en utilisant des matériaux traditionnels - laque, soie, pigments à base d’eau - et à explorer des thèmes ancrés dans la culture populaire.

Il a joué un rôle déterminant dans la formation de grands noms des beaux-arts vietnamiens, parmi lesquels Lê Phô, Mai Trung Thu, Vu Cao Dàm et Nguyên Gia Tri, dont les œuvres ont atteint ces dernières années des prix de plusieurs millions de dollars aux enchères internationales. Au cours de sa carrière, Nam Son a produit environ 400 œuvres, employant une grande variété de techniques : huile, soie, aquarelle et encre de Chine.

Thuy Hà/CVN