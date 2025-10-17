Un "chef-d'œuvre d'intimité" de Renoir dévoilé à Paris

Un " chef-d'œuvre d'intimité " du peintre français Pierre-Auguste Renoir, dit Auguste Renoir, représentant son fils Jean Renoir et sa nourrice Gabrielle Renard, a été dévoilé jeudi 16 octobre Paris à l'Hôtel Drouot où il sera mis aux enchères le 25 novembre prochain.

Intitulé L'enfant et ses jouets - Gabrielle et le fils de l'artiste, Jean, ce tableau d'une taille de 54x65 cm, peint à l'huile et en parfait état, "est estimé entre 1 million et 1,5 million de façon très raisonnable", a expliqué Christophe Joron-Derem, commissaire-priseur chargé de sa vente par sa maison de vente aux enchères.

"Ce tableau est une œuvre très, très importante par le format et par la période. On est vraiment sur une maîtrise parfaite par Renoir de son art", souligne Pascal Perrin, historien d'art spécialiste de Renoir.

Peint dans les années 1890-1895, le tableau appartenait à Jeanne Baudot, unique élève et amie proche du maître. Elle le conserva jusqu'à sa mort, en 1957, dans sa Maison de Louveciennes (Yvelines), où Auguste Renoir avait installé son atelier.

L'œuvre fut ensuite léguée à son "fils spirituel" Jean Griot - résistant lors de la Seconde Guerre mondiale et membre du cabinet du général de Gaulle, puis directeur du Figaro dans les années 1970 - avant d'être conservée par ses héritiers jusqu'à son décès, en 2011.

"C'est un tableau qui n'est jamais sorti de la famille, qui n'avait jamais été vu et qui n'était même pas répertorié dans les archives Wildenstein", référence majeure dans le milieu de l'art, précise Christophe Joron-Derem.

L’œuvre est désormais authentifiée et a obtenu un numéro de référence pour figurer dans le catalogue raisonné des œuvres du peintre (inventaire officiel).

Ce tableau représente Jean Renoir enfant, deuxième fils du peintre et futur réalisateur de La Grande Illusion et La Règle du jeu, assis sur les genoux de sa nourrice Gabrielle Renard, concentré sur un jeu de petites figurines posées devant lui.

Entrée à 16 ans au service d'Aline Charigot, l'épouse de l'artiste, Gabrielle Renard consacra plus de 20 ans à l'éducation des trois fils Renoir.

Proche de la famille, elle était l'un des modèles privilégiés d'Auguste Renoir, apparaissant dans près de 200 toiles.

Présentée comme un "chef-d’œuvre d'intimité", cette peinture se distingue notamment par "sa rareté", assure le commissaire-priseur.

"On ne connaît que deux sujets peints de cette façon par Pierre-Auguste Renoir. Une peinture assez semblable est conservée dans les collections de la National Gallery of Art de Washington", explique-t-il.

