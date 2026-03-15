Truong Sa prête pour les élections législatives et locales 2026‑2031

Au cœur des eaux lointaines de la Patrie, cadres, soldats et habitants de la zone spéciale de Truong Sa se mobilisent pour la journée électorale du 15 mars. En exerçant leurs droits civiques, ils affirment à la fois leur attachement démocratique et la souveraineté sacrée du Vietnam, en phase avec l’ensemble du pays.

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Photos : VNA/CVN

Truong Sa revêt une atmosphère festive avec des drapeaux rouges à étoile jaune, des banderoles et des slogans décorés avec solennité. Au milieu de la mer immense, les officiers, soldats et populations sont prêts pour ce grand événement national, accomplissant leur devoir civique et affirmant la souveraineté sacrée du pays.

Les bureaux de vote ont été soigneusement préparés, avec l’affichage des listes électorales, des listes de candidats et des règlements électoraux conformément aux règlements.

Les officiers et les soldats de la Marine, aux côtés des habitants, ont vérifié chaque étape des préparatifs afin de garantir que l’élection se déroule de manière démocratique, sûre et conforme à la loi.

Dans ce lieu exposé aux vents et aux vagues, chaque bulletin de vote représente non seulement un droit et une responsabilité civique, mais aussi une fierté et une volonté de préserver la souveraineté de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

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Le matin du 14 mars, le Bureau de vote N°14 dans la zone spéciale de Truong Sa a procédé à une inspection générale des préparatifs pour l’élection des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Nguyên Thành/CVN