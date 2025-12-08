Truong Sa au cœur de la diaspora vietnamienne

Le 8 décembre, une délégation du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (SCOV), du ministère des Affaires étrangères et du Club Hoàng Sa - Truong Sa en Pologne a rendu visite à la Brigade 146 du Commandement de la Région navale 4, dans le quartier de Bac Cam Ranh, province de Khanh Hoà.

>> Les pousses de l’espoir fleurissent sur Truong Sa

>> Première opération à thorax ouvert d’urgence à Truong Sa

>> Le navire-hôpital de la Marine vietnamienne relie le continent et les îles lointaines

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Club Hoàng Sa – Truong Sa a offert un "Jardin potager vert" destiné à l'île de Truong Sa, d'une valeur de 250 millions de dôngs.

S'exprimant lors de la rencontre, Pham Thi Kim Hoa, vice-présidente du SCOV, a salué l'attachement de la communauté vietnamienne en Pologne, qui soutient constamment les régions insulaires du pays par des initiatives concrètes.

Elle a indiqué que l'idée du jardin potager est née après la visite de membres du Club à Truong Sa et à la plate-forme DK1. Après avril 2025, les Vietnamiens d'outre-mer en Pologne ont mobilisé des contributions afin d'améliorer les conditions de vie et renforcer l'autonomie alimentaire sur les îles.

Selon Cao Hông Vinh, présidente du Club Hoàng Sa – Truong Sa en Pologne, ce projet exprime le souhait de la diaspora d'accompagner durablement Truong Sa.

Le premier jardin potager sera installé sur l'île de Truong Sa et devrait être inauguré lors de la visite d'une délégation de Vietnamiens résidant à l'étranger en 2026. La communauté en Pologne se dit prête à poursuivre son soutien à d'autres initiatives en faveur des îles.

Le sous-colonel Nguyên Van Tao, commissaire politique adjoint de la Brigade 146, a remercié la diaspora pour son appui constant, soulignant que le projet constitue un symbole de la solidarité nationale.

À cette occasion, le SCOV, le Club Club Hoàng Sa - Truong Sa en Pologne et le Comité de liaison des Vietnamiens en Europe "Pour la mer et les îles du Vietnam" sont allés offrir de l'encens à la zone commémorative des soldats de Gac Ma et ont remis des cadeaux ainsi que 26 bourses à des élèves en difficulté.

VNA/CVN