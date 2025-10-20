Trente-trois œuvres reçoivent le Prix de la presse sur la construction de la culture de Hanoï

Le soir du 19 octobre, à la Citadelle impériale de Thang Long, le Comité municipal du Parti de Hanoï a organisé la 8 e cérémonie de remise du Prix de la presse sur le développement de la culture de Hanoï et l’encouragement d’un style de vie élégant et civilisé chez les Hanoïens.

Le Prix de la presse sur le développement de la culture de Hanoï et l’encouragement d’un style de vie élégant et civilisé chez les Hanoïens valorise les contributions des journalistes et agences et unités de presse à la construction d’une culture hanoïenne moderne, tout en promouvant un mode de vie élégant et civilisé chez les habitants.

S'exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Doan Toan, chef de la Commission de propagande et d’éducation du Comité municipal du Parti de Hanoï, a déclaré que ce prix de la presse est une initiative du Comité municipal du Parti de Hanoï, d'une importance politique, sociale et humanitaire considérable, organisée chaque année depuis 2018.

Après huit saisons, il est devenu une marque prestigieuse de la presse de la capitale, un lieu de rencontre pour honorer l'intelligence, l'enthousiasme et le sens des responsabilités des journalistes qui contribuent à la construction et au développement de la culture et à l’encouragement d’un style de vie élégant et civilisé chez les Hanoïens.

En 2025, ce prix a reçu 352 candidatures de 35 agences et unités de presse, dont 107 pour la presse écrite, 177 pour les journaux en ligne, 68 pour les programmes de radio et ceux de télévision. Les œuvres reflètent avec éclat la vie culturelle de la capitale - de la conservation du patrimoine au développement des industries culturelles, en passant par la construction d'une culture de service public, la culture scolaire et un mode de vie urbain civilisé.

Nombre d'ouvrages offrent non seulement une réflexion pratique, mais constituent également une source précieuse de documents pour la propagande, la recherche et l'élaboration des politiques culturelles de la ville. Ils contribuent également à diffuser les valeurs positives et à susciter la fierté, la créativité et l'aspiration des Hanoïens à contribuer.

Encourager l’innovation

Innovante et créative, la presse continue de concrétiser les politiques et résolutions du Parti, de promouvoir des modèles et des méthodes efficaces, de récompenser les collectifs et les individus exceptionnels dans le cadre du mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions", de la campagne "Bons comportements des Hanoïens", etc., contribuant ainsi à bâtir une capitale "Culturelle, civilisée et moderne".

À l'issue d'une finale équitable et objective, le comité d’organisation a décerné 33 prix, dont 3 prix A, 5 prix B, 10 prix C et 15 prix d’encouragement. Le comité d’organisation a déclaré que cette édition avait de nouveau montré l’amour et le sérieux, la créativité et la responsabilité des journalistes envers la capitale. L’événement a également permis de reconnaître et d’honorer les contributions des reporters, journalistes et agences de presse dans les activités de propagande sur le développement culturel, la construction de Hanoïens élégants et civilisés.

"À l’avenir, le Comité du Parti de Hanoï poursuivra de manière coordonnée et globale les missions de développement culturel de la capitale, en veillant à l’équilibre entre les besoins immédiats et la vision à long terme. Il s’agira d’hériter et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles tout en encourageant l’innovation et une intégration approfondie, témoignant ainsi de l’aspiration à un essor dynamique de cette capitale millénaire", a souligné Nguyên Doan Toan.

