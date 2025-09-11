Santé

Transformation numérique au cœur de la Conférence asiatique sur la gestion hospitalière

Le 10 septembre, Hô Chi Minh-Ville a accueilli l’édition 2025 de la Conférence asiatique sur la gestion hospitalière (Hospital Management Asia - HMA). Plus de 100 intervenants - dirigeants d’hôpitaux, experts en santé publique, responsables politiques et entreprises du secteur médical - venus de 15 pays et territoires, se sont réunis pour échanger autour des enjeux et des innovations liés à la transformation numérique des systèmes hospitaliers.

>> Vers la gratuité des soins hospitaliers et une prévention renforcée des maladies

>> Le Vietnam dispose d’un fort potentiel de croissance pour le tourisme médical

>> Le ministère de la Santé alerte sur un risque d’entrée du choléra au Vietnam

Dans son discours d’ouverture, le Professeur Trân Van Thuân, vice-ministre de la Santé, a souligné les progrès remarquables accomplis par le Vietnam ces dernières années en matière de soins et de gestion hospitalière. Le pays a notamment élaboré un référentiel national de qualité hospitalière comprenant 83 critères, actuellement appliqué à l’échelle nationale et progressivement amélioré pour se rapprocher des standards internationaux. De plus en plus d’hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, obtiennent des accréditations prestigieuses telles que JCI ou ACHSI.

La transformation numérique avance également à grands pas : dossiers médicaux électroniques, systèmes de paiement dématérialisés, interconnexion des données cliniques, réseaux de télémédecine étendus jusqu’aux régions les plus reculées. Le projet "hôpital-annexe", quant à lui, a permis de désengorger les établissements de niveau central tout en renforçant les capacités de traitement au niveau local, offrant ainsi aux populations des soins de qualité à proximité de chez elles.

Néanmoins, le système de santé vietnamien reste confronté à de multiples défis : surcharge des hôpitaux centraux, manque de personnel médical hautement qualifié, notamment dans les zones défavorisées, politiques financières et d’assurance maladie encore incomplètes, et transformation numérique inégale, avec une interconnexion insuffisante entre les différents niveaux de soins.

Le vice-ministre Trân Van Thuân a exprimé l’espoir que la conférence devienne un forum de partage d’expériences et de propositions concrètes pour moderniser la gestion hospitalière, renforcer la qualité des services et accélérer la transformation numérique de manière efficace et durable. L’événement se veut également une plateforme d’intégration régionale et internationale, permettant des échanges approfondis sur les dossiers médicaux électroniques, la gouvernance financière, le partenariat public-privé et surtout l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la santé, avec pour objectif ultime l’amélioration de l’état de santé de la population.

Pour Richard Ireland, directeur général de HMA 2025, le thème de cette année "Qualité, expérience et leadership dans les soins de santé : Intégration - Inspiration - Innovation" vise à réaffirmer les valeurs fondamentales de la gestion hospitalière moderne : garantir la qualité des soins, optimiser l’expérience des patients et renforcer les compétences en leadership pour un développement durable.

Intelligence artificielle dans le diagnostic et le traitement

Les séances consacrées à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle dans le diagnostic et le traitement, à la gestion de la qualité et de la sécurité des patients, aux dossiers médicaux électroniques (EHR), à l’utilisation des données en temps réel et aux modèles de financement fondés sur la valeur (DRG, Value-Based Care) ont particulièrement retenu l’attention des participants.

Le Dr Hà Anh Duc, directeur du Département de gestion des soins de santé (ministère de la Santé), a présenté la stratégie nationale de transformation numérique dans le domaine médical. Actuellement, plus de 500 établissements de santé construisent leurs systèmes de dossiers médicaux électroniques. Environ un quart de la population vietnamienne dispose déjà d’un dossier médical électronique, l’objectif étant de couvrir l’ensemble de la population d’ici 2026.

S’agissant de l’IA, le Dr Duc a souligné que le Vietnam élabore actuellement des normes et réglementations pour encadrer son usage médical. Si le pays suit le rythme des avancées technologiques, l’IA pourra contribuer non seulement à désengorger les hôpitaux et à réduire les coûts, mais aussi à renforcer la confiance des patients envers le système de santé. L’IA, conçue comme un outil au service du patient, devra reposer sur des bases légales claires et une éthique solide afin d’être appliquée de manière responsable et durable, grâce à la coopération entre autorités sanitaires, établissements hospitaliers et fournisseurs technologiques.

Le Dr Wachiraporn Arunothong, du ministère de la Santé publique thaïlandais, a partagé l’expérience de son pays dans l’implantation du modèle DRG, qui vise à garantir l’équité d’accès aux soins et une allocation transparente des ressources. De son côté, le Dr Truong Vinh Long, vice-président du Comité stratégique de la zone de santé high-tech Hoa Lam Shangri-La, a présenté la vision d’un Vietnam capable de se hisser au rang de centre d’excellence médical régional, établissant des normes internationales tout en développant le tourisme médical.

Pour les experts, l’année 2025 marque un tournant : vieillissement démographique, pénurie de ressources humaines, surcharge hospitalière et exigences croissantes en matière de qualité imposent au Vietnam des réformes en profondeur. L’accueil de la Conférence HMA 2025 illustre la volonté du pays d’accélérer la modernisation de son système de santé et son intégration internationale, en adoptant des standards mondiaux avec pragmatisme et efficacité.

Texte et photos : Quang Châu/CVN