Trà Vinh met en œuvre des mesures drastiques contre la pêche INN

La province de Trà Vinh (delta du Mékong) met en œuvre des mesures synchrones pour améliorer la conscience des pêcheurs sur le respect des réglementations relatives à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le Comité populaire provincial a chargé le Service provincial de l’agriculture et du développement rural de collaborer avec le Commandement provincial des garde-frontières, la Police provinciale et les Comités populaires de niveau de district afin d’examiner tous les navires de pêche locaux pour assurer qu’ils sont dotés de la licence, d’autres certificats nécessaires et d’équipements de surveillance par satellite…

Les autorités et postes des gardes-frontières renforcent la sensibilisation des pêcheurs. Les forces de garde-frontière et de surveillance des ressources halieutiques sont chargées d’organiser des patrouilles et de contrôler les entrées, les sorties des navires et leurs activités en mer.

Actuellement, 100% des navires de pêche à Trà Vinh sont dotés de la licence, de certificats nécessaires et d’équipements de surveillance réglementés, a déclaré Trân Van Dung, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et du développement rural.

Les données sur tous les navires locaux ont été mises à jour sur la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase), a-t-il ajouté.

Actuellement, Trà Vinh recense 858 navires de pêche dotés de la licence. En 2023, la province n’a enregistré aucun cas de violation en matière de lutte contre la pêche INN.

