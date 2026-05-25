Tourisme : les compétences humaines au cœur de la compétitivité du Vietnam

Après une phase de reprise vigoureuse, le tourisme vietnamien entre dans un nouveau cycle de croissance marqué par de profonds changements dans la taille du marché, les tendances de consommation et les modes de gestion. Cette réalité exige une transformation rapide des ressources humaines afin de s'adapter aux exigences d’un développement rapide et durable.

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Photo : VNA/CVN

Selon les données de l’Office national des statistiques, le Vietnam a accueilli 2,03 millions de visiteurs étrangers en avril 2026, portant à 8,8 millions le nombre total d’arrivées internationales durant les quatre premiers mois de l’année, soit 35 % de l’objectif fixé pour l’année.

Le tourisme domestique a également enregistré une croissance positive avec 51 millions de voyageurs sur la même période, en hausse de 7,4% au rythme annuel.

Selon un rapport publié en 2024 par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le secteur comptait environ 2,5 millions de travailleurs, dont 800.000 emplois directs. Cependant, seuls 45% des employés avaient reçu une formation spécialisée dans le tourisme.

Par ailleurs, le plan de développement touristique pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045, fixe l’objectif de créer environ 10,5 millions d’emplois dans le secteur d’ici 2030, dont 3,5 millions d’emplois directs.

Selon le professeur associé et docteur Nguyên Duc Thang, vice-recteur et doyen de la faculté de tourisme de l’Université de technologie d'Asie orientale (East Asia University of Technology - EAUT), les expériences immersives liées à la culture locale sont de plus en plus appréciées des visiteurs.

Selon lui, les professionnels du tourisme doivent non seulement maîtriser les compétences techniques, mais aussi posséder des capacités de narration, savoir utiliser les technologies, faire preuve de créativité et disposer de connaissances interdisciplinaires liées aux industries culturelles et au tourisme créatif.

Nguyên Duc Thang estime également que, dans un contexte où le tourisme entre dans une phase de concurrence fondée sur la qualité, le principal problème n’est plus le manque de main-d’œuvre ordinaire, mais celui de travailleurs hautement qualifiés répondant aux standards internationaux.

Selon Cao Tri Dung, président de l’Association vietnamienne des agents de voyage (Vietnam Society of Travel Agents - VISTA), les ressources humaines du tourisme vietnamien se répartissent aujourd’hui en deux grands groupes : ceux liés aux plates-formes technologiques et ceux directement en contact avec les clients.

Il estime que tous les travailleurs du secteur doivent être formés aux compétences essentielles telles que les technologies numériques, les langues étrangères et les connaissances spécialisées afin de répondre aux exigences de l’intégration internationale.

Selon lui, le modèle de formation doit également être renouvelé afin de renforcer les liens avec les entreprises et permettre aux étudiants d’effectuer des stages le plus tôt possible.

De nombreux experts estiment qu’il est désormais nécessaire de mener des études et des statistiques précises afin de mieux prévoir les besoins en ressources humaines à moyen et long termes et d’élaborer des stratégies de formation adaptées à la réalité du marché.

Récemment, le Service du tourisme de Hanoï a organisé une formation spéciale destinée aux guides touristiques et au personnel des établissements d’hébergement afin de leur fournir des compétences de premiers secours et de gestion des situations d’urgence pour garantir la sécurité des visiteurs.

Hô Chi Minh-Ville prévoit aussi d’organiser des formations sur la promotion touristique, le conseil et l’assistance aux visiteurs, ainsi que des sessions de formation pour les personnels travaillant directement dans le secteur touristique.

Investir dans la formation des ressources humaines du tourisme constitue une stratégie essentielle pour renforcer la qualité et la compétitivité du tourisme vietnamien sur la scène régionale et internationale.

VNA/CVN