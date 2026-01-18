"Têt Viêt - Têt Pho" 2026 à Hanoï : immersion dans les traditions au cœur des espaces patrimoniaux

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le Comité de gestion du lac Hoan Kiêm (Épée restituée) et du vieux quartier de Hanoï a officiellement inauguré, le 17 janvier, le programme culturel intitulé "Têt Viêt - Têt Pho" 2026.

Organisé en coordination avec de nombreux partenaires, cet événement culturel d’envergure vise à recréer, préserver et valoriser les profondes valeurs culturelles du Têt traditionnel au cœur des espaces patrimoniaux emblématiques de la capitale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Hong Trang, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm, a indiqué que l’objectif central du programme était de faire du Têt traditionnel un espace culturel vivant, reliant harmonieusement le vieux quartier au site historique du lac Hoàn Kiêm. Elle a précisé que le public est invité à s’immerger pleinement dans le patrimoine à travers des pratiques rituelles emblématiques, telles que le cortège vers la maison communale, la cérémonie de l’enceinte impériale ou encore l’érection de la perche rituelle (cây nêu).

Selon elle, des ateliers de confection de gâteaux de riz gluant (banh chung) et de taille de narcisses illustrent l’élégance du mode de vie traditionnel hanoïen, tandis qu’un marché floral du Têt, organisé dans les rues Hàng Luoc et Phùng Hung, complète cet ensemble d’activités culturelles.

Elle a souligné que ces expériences authentiques permettent de sensibiliser la communauté, et particulièrement la jeune génération, à l'identité nationale tout en promouvant l'image d'un Hanoï hospitalier.

L’édition 2026 met en lumière la synergie entre les monuments historiques et les pratiques culturelles immatérielles. Pour la première fois, le site du 22, rue Hàng Buom reconstitue l’atmosphère du Têt traditionnel de la plaine du Nord, tandis que la Maison du Patrimoine, située au 87, rue Ma Mây, présente le quotidien d’une famille hanoïenne d’autrefois. Un défilé traditionnel, parti de la porte Ô Quan Chuong, a également marqué les esprits, avec la participation de quinze cavaliers et de chevaux en bois confectionnés par des enfants du quartier, célébrant l’animal zodiacal de l’année.

Ouvert au public jusqu’au 17 mars 2026, ce cycle de manifestations comprend des expositions artistiques et des concerts de musique folklorique.

À travers cette initiative, les organisateurs réaffirment leur engagement en faveur de la protection du patrimoine, tout en associant sa valorisation au développement d’un tourisme créatif et durable. Le programme contribue ainsi à renforcer l’image d’une capitale où traditions et modernité s’entrelacent harmonieusement.

