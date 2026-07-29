Téléconférence nationale sur l'étude et la mise en œuvre des résolutions du 3e plénum du CC du Parti du XIVe mandat

Le Secrétariat a convoqué une téléconférence nationale à Hanoï le 29 juillet afin d'étudier, de diffuser et de mettre en œuvre les résolutions adoptées lors du 3 e plénum du Comité central du Parti du XIV e mandat.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté à l'événement et y a prononcé un discours.

Photo : VNA/CVN

La conférence a réuni de nombreux dirigeants et anciens dirigeants de haut rang du Parti et de l'État, notamment le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ainsi que le permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu. Plusieurs anciens secrétaires généraux, anciens présidents de la République, anciens Premiers ministres et anciens présidents de l'Assemblée nationale y ont également participé, depuis Hanoï ou par visioconférence depuis différents points du pays.

La conférence a en outre été retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam (VTV) et la Radio La Voix du Vietnam (VOV) et les stations de radio et de télévision locales afin de permettre aux responsables, aux membres du Parti et au public de suivre les débats.

Selon le programme, les participants ont suivi plusieurs présentations thématiques consacrées aux résolutions portant sur le renouvellement du modèle de développement du Vietnam, la construction et le développement d'une nation maritime forte, l'édification d'une société disciplinée, sûre, civilisée, harmonieuse et prospère, la stratégie de sécurité nationale, ainsi que la révision de la Loi foncière et des textes législatifs connexes.

Les présentations ont également porté sur les conclusions relatives à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique, à la poursuite du perfectionnement et de l'efficacité du modèle organisationnel global du système politique et d'administration locale à deux niveaux, ainsi qu'à la révision du Règlement 20-QD/TW du Comité central du Parti relatif à la mise en œuvre des Statuts du Parti ; ainsi qu’à la mise à jour des règlements concernant les comportements interdits aux membres du Parti.

VNA/CVN