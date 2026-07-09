Suivi renforcé de la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam

Le 9 juillet à Hanoï, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a présidé une réunion interministérielle consacrée à l'examen et au suivi de la mise en œuvre des engagements et accords internationaux. Des représentants des ministères, des secteurs, des localités ainsi que des unités compétentes du ministère y ont participé.

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Photo : VNA/CVN

Il s'agissait de la première réunion interministérielle organisée selon un nouveau mécanisme visant à mettre en œuvre les directives des dirigeants du Parti et du gouvernement, en matière de renforcement du contrôle et du suivi des engagements et accords internationaux.

Les participants ont évalué l'organisation, le suivi, la coordination entre les unités et l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements internationaux et également examiné les principaux accords ayant un impact important sur le développement socio-économique et contribuant directement aux objectifs de croissance du pays.

Ils ont salué le rôle du ministère des Affaires étrangères dans la mise en place d'un mécanisme interministériel de suivi ainsi que le déploiement du Système numérique de suivi des engagements et accords internationaux. Les ministères et organismes concernés ont indiqué avoir engagé la mise en œuvre des engagements relevant de leurs compétences, tout en faisant état des difficultés rencontrées, notamment en matière de coordination intersectorielle, d'amélioration du cadre juridique, de mobilisation des ressources et de coopération avec les partenaires étrangers.

Plusieurs intervenants ont proposé de perfectionner les mécanismes de coordination entre les unités ; d'améliorer la qualité des rapports afin qu'ils évaluent plus concrètement les résultats et les effets des engagements sur le développement socio-économique ; d'actualiser régulièrement les données sur le Système numérique de suivi ; de préparer les futurs programmes de coopération et les documents destinés à être signés, tout en levant rapidement les obstacles afin de garantir le succès des prochaines activités diplomatiques de haut niveau.

Prenant la parole lors de la réunion, le ministre Lê Hoài Trung a souligné que le suivi de la mise en œuvre des engagements et accords internationaux était devenu une exigence politique majeure, faisant l'objet d'une attention particulière de la direction du Parti et de l'État. Il a insisté sur la nécessité de transformer ces engagements en ressources concrètes au service du développement national et en résultats mesurables et évaluables.

Le ministre a également rappelé que le nombre d'engagements internationaux ne cessait d'augmenter et concernait désormais de nombreux ministères, secteurs et localités. Cette situation exige une organisation rigoureuse, avec une répartition claire des responsabilités afin d'éviter les chevauchements. Le ministère des Affaires étrangères continuera d'assumer son rôle de coordinateur et d'accompagner les ministères, les secteurs et les localités dans la mise en œuvre de ces engagements.

Selon le rapport présenté lors de la réunion, depuis le début du mandat du XIIIᵉ Congrès national du Parti, le Vietnam a signé plus de 1.400 engagements et accords internationaux. Depuis le début de 2026 seulement, plus de 350 nouveaux engagements et accords ont été conclus dans le cadre des activités diplomatiques de haut niveau.

Le rapport souligne également que le suivi de ces engagements s'est progressivement structuré, passant d'un système reposant essentiellement sur des rapports écrits à un dispositif combinant rapports et plateforme numérique.

Des difficultés subsistent toutefois, notamment un faible taux de mise à jour des données par certaines unités et des rapports encore trop descriptifs, ne rendant pas suffisamment compte de l'état d'avancement, des résultats obtenus, des difficultés rencontrées ni des propositions de solutions.

VNA/CVN