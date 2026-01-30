Succès du XIVᵉ Congrès national du Parti : une lettre de remerciement aux forces mobilisées

Trân Câm Tú, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central, chef de la Sous-commission chargée de l’organisation et des services du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), a adressé une lettre de remerciement aux agences, unités et membres des sous-commissions du XIVᵉ Congrès national du PCV, au Comité directeur chargé du bilan de 40 ans du Renouveau (Dôi Moi), ainsi qu’aux cadres, membres du Parti, forces armées, fonctionnaires, agents publics et travailleurs ayant participé à l’organisation et au service du Congrès.

Photo : VNA/CVN

Ci-après le contenu de la lettre de remerciement :

Le XIVᵉ Congrès national du Parti, tenu à Hanoï du 19 au 23 janvier 2026, s’est déroulé avec un très grand succès.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, je remercie sincèrement les agences, unités et membres des sous-commissions du XIVᵉ Congrès national du Parti, le Comité directeur chargé du bilan de 40 ans du Renouveau, ainsi que l’ensemble des cadres, membres du Parti, forces armées, fonctionnaires, agents publics et travailleurs ayant pris part à l’organisation et au service du Congrès avec enthousiasme et sens des responsabilités, contribuant de manière essentielle à son succès.

À l’occasion de la nouvelle année 2026 et à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval, dans l’atmosphère joyeuse célébrant le 96ᵉ anniversaire de la fondation du glorieux Parti communiste du Vietnam (03 février 1930 - 03 février 2026), je souhaite à tous les camarades une nouvelle année placée sous le signe de la santé, du bonheur et de la réussite ; et vous encourage à continuer d’assumer pleinement leurs responsabilités afin de mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti.

VNA/CVN